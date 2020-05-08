طلاب جامعة اعداد المعلمين في ايران يجددون العهد مع قائد الثورة

واكد الطلاب في رسالة بعثوها الى قائد الثورة الاسلامية بمناسبة الذكرى السنوية لزيارة سماحته لجامعة اعداد المعلمين، هناك جيل جديد من المعلمين في الطريق، يسعى إلى تحقيق التحول من أجل اقامة التوحيد والعدل وغرس بذور التحول في عقولهم وقلوبهم حتى تزدهر الشجرة المثمرة لنظام التربية والتعليم في البلاد، من اجل العثور على مواهب ابناء هذا البلد وتطويرها.



وتعهد الطلاب بالسعي السعي وعدم التهاون حتى يصبح نظام التعليم في البلاد نظاما يربي الموحدين، وبذل الجهود في نشر العلوم المفيدة بين الجيل القادم، وتسليح انفسهم والجيل الجديد بالتزكية والتعليم والكتاب والحكمة، من اجل اقامة العدل وكسر هيمنة نظام الكفر.