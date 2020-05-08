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الجمعة 8 أيار 2020 ساعة 13:57

ايطاليا تدين هجمات قوات حفتر قرب مقر إقامة سفيرها بطرابلس

ايطاليا تدين هجمات قوات حفتر قرب مقر إقامة سفيرها بطرابلس
وأصدرت وزارة الخارجية الإيطالية مذكرة في وقت متأخر من مساء أمس، دانت "بأقصى درجات القوة الهجوم المتكرر من قوات حفتر على المدنيين، والذي أصاب في حوالي الساعة 11 مساء الخميس، المنطقة المحيطة بمقر إقامة السفير الإيطالي"، في طريق الشط بالعاصمة طرابلس.

وذكرت الخارجية الايطالية في مذكرتها أن القذائف، في الواقعة المعنية، أسفرت عن "مقتل شخصين على الأقل"، مشددة على أن "هذه الهجمات العشوائية غير مقبولة على الإطلاق وتدل على الاستهانة بقواعد القانون الدولي وبالحياة البشرية".

ولفتت وكالة الأنباء الإيطالية إلى أن وزير خارجية حكومة الوفاق الوطني الليبية، محمد الطاهر سيالة، أعلن في وقت لاحق أنه أجرى اتصالا مع السفيرين الإيطالي والتركي للاطمئنان عليهما ويستنكر قصف قوات حفتر.
رقم : 861446
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