الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 8 أيار 2020 ساعة 18:23

الشيخ حمود: نتمنى ل فضل الله أن يوفق بحربه على الفساد

الشيخ حمود: نتمنى ل فضل الله أن يوفق بحربه على الفساد
اعتبر ​الشيخ ماهر حمود​ في كلمة له خلال خطبة الجمعة أن "السجال السياسي الذي يدور على الشاشات بين السياسيين في ​لبنان​، حول ​الوضع الاقتصادي​ و​البنك الدولي​ ومحاسبة الفاسدين، وصفقة ​الفيول​ المغشوش، مشهد يذكر بتلك الصورة الكاريكاتورية التي يُصوّر فيها السياسيون يتبادلون الشتائم والاتهامات على أنواعها ومن اقذع الكلمات، والمواطن ينظر اليهم جميعا ويقول كلكم معكم حق، هكذا هو الامر، ونادرا ما ترى او تسمع كلمة صدق او موقفا يستند الى حرص حقيقي على المصلحة العامة".

ولفت حمود الى انه "ضمن هذا الركام المؤلم نتمنى للنائب ​حسن فضل الله​ وما يمثله ان يوفق في حربه على ​الفساد​ والمفسدين، وواضح انه مع فريقه قد امسكوا خيوطا رئيسية وملفات حقيقية يمكن ان تضعنا على باب الاصلاح الحقيقي فيما لو تضافرت الجهود واستطاع ​القضاة​ المعنيون ان يكسروا حاجز الخوف وان يمارسوا دورهم كقضاة حقيقيين غير خاضعين لأية جهة سياسية وغير آبهين بالتهديدات او الاغراءات التي تفسد ​القضاء​".
رقم : 861467
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
روحاني يوعز بمتابعة قضية ارتفاع أسعار السيارات بسرعة
روحاني يوعز بمتابعة قضية ارتفاع أسعار السيارات بسرعة
الجيش الايراني: يعلن استعداده التام لتقديم المساعدة جراء زلزال طهران
الجيش الايراني: يعلن استعداده التام لتقديم المساعدة جراء زلزال طهران
8 أيار 2020
آفاق تشكيل التحالف بين الأكراد السوريين؛ الأرضيات والعقبات
آفاق تشكيل التحالف بين الأكراد السوريين؛ الأرضيات والعقبات
8 أيار 2020
الغرب والأوركسترا غير المتوازنة للمؤامرة الصينية
الغرب والأوركسترا غير المتوازنة للمؤامرة الصينية
8 أيار 2020
سعياً لإطالة أمد بقائها .. أمريكا تزجُّ بعناصرها ‘‘الداعشية‘‘ في العراق
سعياً لإطالة أمد بقائها .. أمريكا تزجُّ بعناصرها ‘‘الداعشية‘‘ في العراق
8 أيار 2020
روحاني: تدشين المشاريع التعدينية الكبرى رد حازم على الاستكبار
روحاني: تدشين المشاريع التعدينية الكبرى رد حازم على الاستكبار
7 أيار 2020
هذا ما قاله قائد الثورة عن تصنيع الصواريخ والسيارات
هذا ما قاله قائد الثورة عن تصنيع الصواريخ والسيارات
7 أيار 2020
القرار الألماني من وجهة نظر السيد حسن نصرالله
القرار الألماني من وجهة نظر السيد حسن نصرالله
7 أيار 2020
كشف سر التحركات الأمريكية الأخيرة في العراق
كشف سر التحركات الأمريكية الأخيرة في العراق
6 أيار 2020
كيف هزمت إيران كورونا والولايات المتحدة في وقت واحد؟
كيف هزمت إيران كورونا والولايات المتحدة في وقت واحد؟
6 أيار 2020
السعودية وخلفيات اخفاء عدد المصابين بـ‘‘كورونا‘‘
السعودية وخلفيات اخفاء عدد المصابين بـ‘‘كورونا‘‘
6 أيار 2020
‘سُقطرى‘ اليمنية.. مشهد استنزاف الدم بهدف نهب الثروات
‘سُقطرى‘ اليمنية.. مشهد استنزاف الدم بهدف نهب الثروات
6 أيار 2020
الخارجية الإيرانية: امريكا مجرمة حرب في أفغانستان
الخارجية الإيرانية: امريكا مجرمة حرب في أفغانستان
6 أيار 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الكاظمي: الكابينة جاهزة وسيكون لنا حوار جاد مع اميركا
زنكنة : العمل جار بمشروع تصدير النفط الخام عبر بحر عمان
قوى العدوان ترتكب 77 خرقا لاتفاق التهدئة في الحديدة
بدء انتخابات عامة في كوريا الجنوبية في ظل كورونا
النظام البحريني ينتقم من معتقلين بسبب حديثهما عن أوضاع السجن