الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 8 أيار 2020 ساعة 18:47

أوضاع المعتقلين في سجون آل خليفة تتدهور

أوضاع المعتقلين في سجون آل خليفة تتدهور
فقد دخل عدد من معتقلي سجن الحوض الجاف في إضراب عن الطعام للمطالبة بتحسين أوضاعهم، وجاء هذا الإضراب بعد تعرضهم للتضييق ونقلهم إلى السجن الانفرادي من دون سبب، لتتم معاقبتهم بحرمانهم من الاتصال لعدة أيام وسط قلق عوائلهم عليهم.

هذا وأبدت عائلة معتقل الرأي «علي عبد الرسول مبارك» خوفها عليه بعد انقطاع أخباره منذ أسبوعين.

وعمدت إدارة سجن جو إلى عمليات نقل للمعتقلين إلى مباني جديدة بذريعة التوسيع عليهم، ولكن المنقولين أفادوا بأن الأمور لم تتغير حيث إن بعضهم نقل خلال أسبوعين إلى أكثر من مبنى، وما زالت الزنازين التي تتسع لثمانية تحوي من 11 إلى 16 معتقلًا، وما زال الاكتظاظ سيد الموقف، وبيئة السجن تخالف توصيات منظمة الصحة العالمية لمواجهة جائحة كورونا حول التباعد الاجتماعي.

إلى ذلك طالب المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات -عضو تحالف المحكمة الجنائية الدولية- بالإفراج الصحي عن المصور الصحفي «أحمد حميدان»، بعد انتشار وباء كوفيد -19 في البحرين.

وحث المركز الدول أعضاء مجلس حقوق الإنسان والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحماية حقوق الإنسان على بذل المساعي من أجل رفعة حقوق الإنسان في البحرين، مؤكدًا أن سجلها وحشي في مجال حقوق الإنسان.
رقم : 861476
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
روحاني يوعز بمتابعة قضية ارتفاع أسعار السيارات بسرعة
روحاني يوعز بمتابعة قضية ارتفاع أسعار السيارات بسرعة
الجيش الايراني: يعلن استعداده التام لتقديم المساعدة جراء زلزال طهران
الجيش الايراني: يعلن استعداده التام لتقديم المساعدة جراء زلزال طهران
8 أيار 2020
آفاق تشكيل التحالف بين الأكراد السوريين؛ الأرضيات والعقبات
آفاق تشكيل التحالف بين الأكراد السوريين؛ الأرضيات والعقبات
8 أيار 2020
الغرب والأوركسترا غير المتوازنة للمؤامرة الصينية
الغرب والأوركسترا غير المتوازنة للمؤامرة الصينية
8 أيار 2020
سعياً لإطالة أمد بقائها .. أمريكا تزجُّ بعناصرها ‘‘الداعشية‘‘ في العراق
سعياً لإطالة أمد بقائها .. أمريكا تزجُّ بعناصرها ‘‘الداعشية‘‘ في العراق
8 أيار 2020
روحاني: تدشين المشاريع التعدينية الكبرى رد حازم على الاستكبار
روحاني: تدشين المشاريع التعدينية الكبرى رد حازم على الاستكبار
7 أيار 2020
هذا ما قاله قائد الثورة عن تصنيع الصواريخ والسيارات
هذا ما قاله قائد الثورة عن تصنيع الصواريخ والسيارات
7 أيار 2020
القرار الألماني من وجهة نظر السيد حسن نصرالله
القرار الألماني من وجهة نظر السيد حسن نصرالله
7 أيار 2020
كشف سر التحركات الأمريكية الأخيرة في العراق
كشف سر التحركات الأمريكية الأخيرة في العراق
6 أيار 2020
كيف هزمت إيران كورونا والولايات المتحدة في وقت واحد؟
كيف هزمت إيران كورونا والولايات المتحدة في وقت واحد؟
6 أيار 2020
السعودية وخلفيات اخفاء عدد المصابين بـ‘‘كورونا‘‘
السعودية وخلفيات اخفاء عدد المصابين بـ‘‘كورونا‘‘
6 أيار 2020
‘سُقطرى‘ اليمنية.. مشهد استنزاف الدم بهدف نهب الثروات
‘سُقطرى‘ اليمنية.. مشهد استنزاف الدم بهدف نهب الثروات
6 أيار 2020
الخارجية الإيرانية: امريكا مجرمة حرب في أفغانستان
الخارجية الإيرانية: امريكا مجرمة حرب في أفغانستان
6 أيار 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الكاظمي: الكابينة جاهزة وسيكون لنا حوار جاد مع اميركا
زنكنة : العمل جار بمشروع تصدير النفط الخام عبر بحر عمان
قوى العدوان ترتكب 77 خرقا لاتفاق التهدئة في الحديدة
بدء انتخابات عامة في كوريا الجنوبية في ظل كورونا
النظام البحريني ينتقم من معتقلين بسبب حديثهما عن أوضاع السجن