الجيش الايراني: يعلن استعداده التام لتقديم المساعدة جراء زلزال طهران

واوعز اللواء موسوي الى قادة الجيش، باتخاذ الاحتياطات اللازمة وتقييم الوحدات والمستشفيات والاطفائيات وسائر المراكز والامكانيات ذات الصلة لتكون على استعداد لتقديم الدعم للجنة ادارة الازمة جراء زلزال طهران.



وكان المتحدث باسم الجيش الايراني العميد شاهين تقي خاني؟، قد اكد جاهزية وحدات الجيش في طهران والمحافظات المجاورة لتقديم اي مساعدة ممكنة ان اقتضت الحاجة وخدمة الشعب كما هو الحال دوما.



وكان زلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر قد ضرب منتصف ليل الخميس - الجمعة ضواحي مدينة دماوند التابعة لمحافظة طهران.



وافاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران ان هذا الزلزال وقع بعد منتصف الليل في الساعة 48 دقيقة و 21 ثانية فجر اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي (الثامنة و 18 دقيقة و 12 ثانية مساء الخميس بتوقيت غرينتش).



واوضح ان مركز الزلزال كان على في عمق 7 كم من سطح الارض وند التقاء خطي العرض الشمالي 35.78 والطول الشرقي 52.05 .



ويبعد مركز الزلزال 6 كم من مدينة دماوند و 13 كم من مدينة رودهن و 16 كم من مدينة بومهن و 58 كم من العاصمة طهران و 96 كم من مدينة کرج مركز محافظة البرز.



وشعر بقوة الزلزال سكان محافظات طهران والبرز وقم وقزوين وزنجان وماندران.