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الجمعة 8 أيار 2020 ساعة 21:31

روحاني يوعز بمتابعة قضية ارتفاع أسعار السيارات بسرعة

روحاني يوعز بمتابعة قضية ارتفاع أسعار السيارات بسرعة
وقال الرئيس حسن روحاني خلال مباحثات مع ، وزير الصناعة والمناجم والتجارة رضا رحماني اليوم الجمعة انه ينبغي على جميع القطعات والاجهزة المعنية ان تسعى للسيطرة على اسعار السلع التي هي حاجة المواطنين وان لايواجهوا اية مشكلة .

‏‎واعتبر الرئيس روحاني أن النظر الفوري في قضية زيادة أسعار السيارات مهم للغاية ، وأشار إلى أن هذه القضية تمت مناقشتها مرتين في اجتماعات اللجنة الاقتصادية للحكومة ، وشدد على ضرورة المراقبة الدقيقة والسيطرة على أسعار السيارات. وقد اوعز بأن الزيادة في أسعار السيارات بهذه الطريقة مخالفة لقرار اللجنة الاقتصادية للحكومة وغير مقبول ، ووزارة الصناعة ملزمة بالتدخل الفوري للسيطرة على هذه المسألة واتخاذ أي إجراء لمواجهة ازدياد أسعار السيارات .
رقم : 861499
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