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السبت 9 أيار 2020 ساعة 08:51

الصحة اليمنية تعلن اكتشاف ثاني إصابة بفيروس كورونا في صنعاء

الصحة اليمنية تعلن اكتشاف ثاني إصابة بفيروس كورونا في صنعاء
وأوضحت الصحة في بيان، أن المصاب وصل من عدن إلى مستشفى الكويت بصنعاء وهو يعاني من ألم في الحلق وسعال وضيق تنفس. وتم أخذ عينة بلعومية للفحص وتأكد إصابته بفيروس كورونا، مشيرةً إلى أن المصاب يتلقى العناية الصحية في مركز العزل بمستشفى الكويت وحالته مستقرة.

وأهابت وزارة الصحة بجميع المواطنين على الالتزام بالإرشادات الصحية والإجراءات الاحترازية للوقاية من العدوى والحد من الاختلاط والتواجد في الأسواق والمولات والتجمعات.

يشار إلى أن وزير الصحة الدكتور "طه المتوكل" أعلن الثلاثاء الماضي، عن تسجيل أول حالة مؤكدة مصابة بوباء كورونا في العاصمة صنعاء لمهاجر صومالي، قائلًا "وصلنا بلاغ عن وجود الحالة في أحد الفنادق بأمانة العاصمة يوم الأحد الماضي وتحركت على الفور فرق التقصي الوبائي إلى الفندق حيث كان المصاب متوفيا".
رقم : 861554
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