جدل بعد وضع صورة الرئيس الأسد بدلاً من أمير الكويت!

وتظهر صورة الرئيس السوري بشار الأسد في طفولته، بدلاً من صورة الأمير الكويتي، ويبدو أنّ صنّاع العمل وضعوها على أساس أنها تعود للأمير في طفولته، وهو ما عرّضهم لاتّهامات التقصير من النشطاء الكويتيين، وفي عمل وطني يُفترض أنه يُمثّل الكويت بلادهم، وأميرهم.ويُفترض، أن يتغنّى العمل بإنجازات أمير الكويت، لكن ظهور صورة الرئيس الأسد في بدايته، حوّلت الأنظار عنه، إلى الخطأ، حيث الأوبريت ركّز على إنجازات الأمير الكويتي، وحكومته خلال أزمة كورونا، ومُواجهته، ويقول مطلع الأوبريت: “إنتو لها يا صقورها، وانتو الرجال المُخلصين، يا عزّها ويا نورها، اللي بشدايدها تبين”.واللافت في العمل الذي أثار الجدل، أنه بدأ أوّلاً بصورة الرئيس السوري في طُفولته، ثم بدأت تظهر الصور تباعاً للأمير الكويتي الشيخ صباح، خلال مُشاركته في محافلٍ محليّة ودوليّة، إلى جانب رجال حكومته خلال أزمة كورونا يرتدون الكمّامات، وفي الخلفيّة صوت غناء الإماراتي حسين الجسمي، ماجد المهندس، أصالة نصري.وبالعودة إلى أرشيف صور الزعماء في طفولتهم، يتبيّن أنّ الصورة تعود بالفِعل للرئيس السوري بشار الأسد، فيما حمّل عدد من النشطاء الكويتيين، المسؤوليّة لوزارة الإعلام، ووزيرها، وسخر آخرون من عدم تشابه الملامح بين صورة الطفل الموضوعة وبين صورة أمير البلاد الكويتي، ومما زاد من تحفّظ وامتعاض المُغرّدين، أنّ صورة الرئیس الأسد تظهر في بداية العمل، بينما تساءل آخرون عن احتماليّة تعمّد الخطأ.ولم يُعلّق وزير الإعلام ووزير الدولة الكويتي لشؤون الشباب "محمد الجبري" حتى كتابة هذه السطور على الخطأ، ولم تصدر وزارته بياناً في ذلك السياق.