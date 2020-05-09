هذا أحدث تصريح من الصحة السورية حول كورونا في البلاد

وأوضحت وزارة الصحة أن حالتين من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا شفيتا وأن حصيلة الإصابات المسجلة بالفيروس في سوريا ليوم امس الجمعة بلغت 47 إصابة شفيت منها 29 إصابة وتوفيت 3 حالات.وكانت الوزارة سجلت في وقت سابق حالتي إصابة جديدتين في البلاد.