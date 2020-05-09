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السبت 9 أيار 2020 ساعة 09:10

الاردن: انتهاء المرحلة الأولى من إجلاء الطلبة العائدين

الاردن: انتهاء المرحلة الأولى من إجلاء الطلبة العائدين
وقال مدير أمن وحماية المطارات العميد الركن خالد الشنتير: "تم بحمد الله إنهاء المرحلة الأولى من تنفيذ خطة إخلاء القادمين إلى مطار الملكة علياء، وبهذا يكون مجموع الرحلات التي وصلت لغاية صباح يوم امس الجمعة 16 رحلة، ومجموع القادمين 2940 مسافرا، وسيعلن عن باقي المراحل لاحقا".

وأضاف: "تم نقل جميع الطلبة العائدين إلى مواقع الحجر الصحي ولم يتم استثناء أي منهم".

وقامت فرق تابعة لسلاح الهندسة الملكي الاردني، بتطهير وتعقيم المطار بعد إنهاء المرحلة الأولى لجعله بيئة آمنة ومعقمة باستمرار.

وتأتي الإجراءات الاحترازية ضمن الخطة الوقائية التي تنفذها القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والحكومية ومختلف مؤسسات الدولة لضمان احتواء ومنع انتشار فيروس كورونا.
رقم : 861568
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