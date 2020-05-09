ایران تصدر للعراق 1500 ميغاواط كهرباء و30 مليون متر مكعب غاز

وأعتبر حميد حسيني أن اميركا وعلى ضوء حاجة العراق للكهرباء في فصل الصيف اضطرت لتمديد اعفاء هذا البلاد من الحظر على خلاف اداعائتها السابقة.



وأوضح أن ايران تصدر 1000 الى 1500 ميغاواط كهرباء للعراق يوميا، وفي فصل الصيف وبسبب ذروة الاستهلاك لايمكن توريد الكهرباء لهذا البلد بكميات غير محددة.



وحول عودة الايرادات التصديرية الى ايران بيّن حسيني بانه تم اتخاذ تمهيدات منذ العام السابق، ليستني سحب من الارصدة المجمدة في البنك المركزي العراقي بشكل مختلف، إذ أعلن البنك استعداده بتخصيص الارصدة لشراء السلع من العراق وذلك بعد اجراء تعديلات على الحساب المصرفي.



وأضاف أن بالوقت الراهن فان عوائد تصدير الغاز والكهرباء تودع في البنك التجاري العراقي، وقد تسنى لنا سحب جزءا منها في السنة الايرانية الماضية ( إنتهت19 مارس/آذار 2020).