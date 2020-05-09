وزير خارجية قطر: المنطقة على حافة الانفجار

وشدد الوزير القطري في مناظرة عبر الإنترنت مع جامعة جونز هوبكنز الأميركية، على ضرورة أن تتعاون دول المنطقة فيما بينها، إذا أرادت تجاوز هذه الأوضاع.



وقال إن كل هذه التوترات والنزاعات تثير المخاوف، إضافة إلى وجود دول غير قادرة على إدارة الحكم وإجراء إصلاحات داخلية تمكّنها من التعامل مع أي أزمات مستقبلية.



وتابع أنه يضاف لكل ذلك وباء "كوفيد-19 الذي جاء كحبة كرز فوق الحلوى، أعتقد أنه لدينا وصفة كاملة للانفجار في المنطقة، ما لم نلتفت للإصلاح والتعاون بين دول المنطقة".



وأكد الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن الحرب في اليمن انحرفت عن وجهتها، وأن الهدف منها كان بداية حماية حدود السعودية وتثبيتَ "الحكومة الشرعية" ( حكومة الرئيس المخلوع منصور هادي)، لكن تبين لاحقا أنها قامت دون إستراتيجية محددة وأهداف معلنة على حد تعبيره.