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السبت 9 أيار 2020 ساعة 09:19

فيروس كورونا يقتل 7 من كل مئة وبلجيكا تتمسك بالصدارة

فيروس كورونا يقتل 7 من كل مئة وبلجيكا تتمسك بالصدارة
ووصل عدد الوفيات حسب الموقع المذكور، إلى 276,797، أي أن كوفيد 19 قتل قرابة 7% (6,980) من المصابين وهو رقم ليس بالهيّن قياسا بأمراض معدية أخرى بعضها موسمي وأخرى اقتربت من عتبة الجائحة كسارس وإنفلونزا الخنازير والطيور، فيما شفي تماما من المرض ما مجموعه 1,377,201.

4869 وفاة خلال 24 ساعة
وبين الخميس والجمعة، سجلت 4869 وفاة ونحو 90 ألف إصابة جديدة بالفيروس في أنحاء العالم.

والبلدان التي شهدت أكبر عدد من الوفيات الجديدة هي الولايات المتحدة، حيث سجلت 1257 وفاة، وبريطانيا 626، والبرازيل 610.

والولايات المتحدة لديها أكبر عدد من الوفيّات وصل إلى 76402، من أصل 1272185 إصابة، فيما أُعلن شفاء نحو 195036 شخصا.

وفي روسيا شهدت حصيلة الإصابات الجديدة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد الجمعة انخفاضا مقارنة مع إحصاءات اليوم السابق، بتسجيل السلطات الصحية 10699 حالة جديدة خلال آخر 24 ساعة.

وأكدت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة كورونا في تقريرها اليومي، أن إجمالي عدد الإصابات بكورونا في روسيا أصبح بذلك 187859.

كما سجلت الغرفة 98 وفاة جديدة جراء الوباء (مقابل 88 وفاة يوم الجمعة)، ليرتفع إجمالي عدد ضحايا الفيروس التاجي في البلاد إلى 1723 حالة وفاة.

بلجيكا الأعلى نسبة!

ورغم أن عدد الوفيات في بلجيكا بلغ 8,521، إلا أنها أكبر نسبة وفيات تبعا لعدد السكان، حيث سجل فيها 735 حالة وفاة لكل مليون نسمة.

وسجلت أوروبا ما مجموعه 153690 وفاة من 1681558 إصابة، والولايات المتحدة وكندا 80754 وفاة و1338087 إصابة، وأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي 17520 وفاة و324309 إصابات، وآسيا 10163 وفاة و277011 إصابة، والشرق الأوسط 7423 وفاة و212644 إصابة، وإفريقيا 2105 وفيات و54944 إصابة، وأوقيانيا 125 وفاة و8245 إصابة.
رقم : 861572
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