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السبت 9 أيار 2020 ساعة 11:01

لبنان.. حركة فتح تدعو لتسليم المتورطين في اشكال الرشيدية

لبنان.. حركة فتح تدعو لتسليم المتورطين في اشكال الرشيدية
و أصدرت حركة فتح في منطقة صور بيانا اليوم دعت الجميع الى ضرورة المحافظة على أمن واستقرار أهلنا في مخيم الرشيدية. وأكدت رفع الغطاء عن كل المتورطين بهذا الأشكال العائلي، وطالبت بتسليم جميع المطلوبين إلى الأجهزة الأمنية اللبنانية للتحقيق معهم، ومحاسبة من يثبت التحقيق إدانته.

كما، أكدت أنها سلمت أحد المطلوبين بهذا الأشكال، وتعمل على تسليم جميع المتورطين. ودعت العائلات في المخيم إلى التعاون وتسليم أبنائهم المطلوبين للتحقيق معهم.

وتقدمت قيادة الحركة في منطقة صور بأحر التعازي والمواساة لعائلة قاسم، متمنية عليهم ضبط النفس وإفساح المجال أمام الدولة والقضاء اللبناني لتحقيق العدالة، متمنية الشفاء العاجل للجرحى.

يعتبر مخيم الرشيدية من أكبر المخيمات الفلسطينية و يقع على مسافة خمسة كيلومترات إلى الجنوب من مدينة صور على الساحل اللبناني في جنوب لبنان ، ويبعد المخيم عن الحدود مع فلسطين 14 كلم. و شهد المخيم ليلة أمس اشكال مسلح على خلفية عائلية ادى الى مقتل شخص و جرح خمسة أخرين.
رقم : 861587
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