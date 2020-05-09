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السبت 9 أيار 2020 ساعة 11:15

حركة الجهاد تدعو لترتيب البيت الفلسطيني لمواجهة 'صفقة القرن'

حركة الجهاد تدعو لترتيب البيت الفلسطيني لمواجهة

وقال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين يوسف الحساينة، يوم امس الجمعة، على حسابه "فيسبوك"، إن "الخطر الحقيقي الذي سيأتي على كل تفاصيل الحياة الفلسطينية قادم لا محالة، لذلك نحتاج إلى ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني واستعادة الوحدة، لنكون قادرين على النضال لأجل تحصيل حقوقنا".

وأضاف الحساينة أن "إسرائيل" ومعها الأنظمة العربية وبغطاء من الإدارة الأمريكية "تعمل على مواصلة التحضير لتطبيق بنود ما يسمى بصفقة القرن". مشيرا إلى أن ذلك "يتم في ظل انشغال العالم والإقليم والشعب الفلسطيني، بإجراءات مكافحة فيروس كورونا".

وشدد على أن "معركتنا مع هذا العدو (إسرائيل) المتسلح بكل أدوات القتل والغدر والخداع طويلة تتطلب منا تعزيز كل ما من شأنه الحفاظ على هويتنا وثوابتنا ومقدساتنا، لأن الحقوق لا تسترد إلا بالقوة والوحدة".

ورأى الحساينة أن ما وصفها "بالقوى الممسكة بزمام القرار والسلطة ستبقى تدور في حلقة مفرغة، وستتعرض للابتزاز الإسرائيلي والدولي والإقليمي ما لم تتحصن بالقرار الشعبي". مشدا على أنه "لا مستقبل لأي عمل شعبي ونضالي فلسطيني من دون قطاع غزة، وذلك لما تمثله من ثقل ووزن نضالي ووطني".

كما دعا الحساينة السلطة الفلسطينية في رام الله بالضفة الغربية، إلى "رفع الإجراءات العقابية التي تتخذها بحق قطاع غزة".

ومنذ فبراير / شباط الماضي، تعمل لجنة أمريكية-إسرائيلية مشتركة على رسم خرائط، توطئة للاعتراف الأمريكي بهذا الضم، حيث يقول مسؤولون فلسطينيون إن إسرائيل ستضم 30-40% من مساحة الضفة، بموجب صفقة القرن المزعومة.
رقم : 861591
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