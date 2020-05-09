بومبيو يستهل أول جولاته الخارجية بزيارة الاراضي المحتلة

وسيلتقي بومبيو الذي يدعم رئيس حكومة الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو وشريكه في الائتلاف الحكومي بيني غانتس؛ في القدس في 13 أيار / مايو يوم أداء الحكومة الجديدة اليمين.



بينما عبرت إدارة الرئيس دونالد ترامب عن تأييدها لخطط نتنياهو بضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة على الرغم من تحذيرات الفلسطينيين من أن ذلك سيقتل آفاق اتفاق للسلام على الأمد الطويل.



وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية مورغان أورتيغاس في بيان إن بومبيو "سيبحث في الجهود الأميركية والاسرائيلية لمكافحة وباء كوفيد-19 ومسائل الامن الإقليمي المرتبطة بتأثير إيران الخبيث". مضيفة أن "التزام الولايات المتحدة باسرائيل لم يكن أقوى مما هو عليه في عهد قيادة الرئيس ترامب".



وصرح ديفيد شينكير كبير الدبلوماسيين الأميركيين للشرق الأوسط أن بومبيو سيتوجه إلى "اسرائيل" بدعوة من الحكومة.