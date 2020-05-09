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السبت 9 أيار 2020 ساعة 12:50

كوريا الجنوبية في حالة تأهب جديدة

كوريا الجنوبية في حالة تأهب جديدة
وقد اكتشفت البلاد خلال يوم أمس 13 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، يأتي معظمها من الخارج، ما رفع عدد المصابين المؤكدين بالفيروس داخل البلاد إلى 10,822 حالة، وفقا للمركز الكوري لمكافحة الأمراض والوقاية منها. وتعد هذه المرة الأولى التي يتخطى فيها عدد الحالات الجديدة 10 حالات للمرة الأولى منذ 5 أيام.

ولكن صرحت السلطات الصحية بأنه تم الإبلاغ عن 13 حالة إضافية اليوم الجمعة، ما يمثل حالة عدوى جماعية جديدة داخل البلاد.

وترتبط جميع الحالات المبلغ عنها اليوم الجمعة بمريض قام بزيارة ملاهي ليلية في منطقة إيتوان الشهيرة بسيئول، قبل أيام من تحول البلاد للعمل بمفهوم "حجر صحي داخل الحياة اليومية".

وحتى الآن تم الإبلاغ عن 15 حالة إصابة مرتبطة بذلك المريض، وفقا للسلطات الصحية حسب ما نقلته وكالة يونهاب.
رقم : 861625
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