إيران: اعتقال 320 شخصاً وتحديد 1300 موقع إلكتروني يبث شائعات بشأن كورونا

وقال العميد أشتري خلال اجتماعه مع ممثلي المرشد الإيراني علي خامنئي بمحافظة اصفهان، إنه "واحدة من القضايا التي كانت تقلق وتزعج الشعب الإيراني في الأيام الأولى لظهور فيروس كورونا، هي الفضاء الإلكتروني".



وأضاف "تعاملت الشرطة الخاصة بجرائم شبكة الانترنت بشكل حاسم وقانوني مع الأشخاص الذين نشروا الشائعات في هذه الفضاء الالكتروني وحددوا أكثر من 1300 موقع إلكتروني وجرى إلقاء القبض على 320 شخصًا".



ومع ظهور فيروس كورونا المستجد في إيران في 19 من فبراير الماضي، بعد تسجيل أول حالتي وفاة بمحافظة قم وسط البلاد، ظهرت العديد من الشائعات والمعلومات الخاطئة عن وجود علاج وأدوية مختلفة لعلاج فيروس كورونا المستجد وتقوية جهاز المناعة ضد هذا الفيروس.



وبلغ عدد الوفيات حتى أمس الجمعة في عموم إيران 6541، بينما بلغ إجمالي الإصابات 104 ألف و691 حالة إصابة، بينهم 2711 شخصاً في وضع صحي حرج للغاية، وفق بيانات لوزارة الصحة.