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السبت 9 أيار 2020 ساعة 16:59

السراج لحفتر: العقاب قادم والرد سيكون رادعا وموجعاً

السراج لحفتر: العقاب قادم والرد سيكون رادعا وموجعاً
وقال السراج، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام ليبية، في إشارة لحفتر "نؤكد للمعتدين بأن العقاب قادم، وأن الرّد سيكون رادعا وموجعا في ميدان القتال".

أكد السراج أن الاعتداء المتكرر على الأحياء السكنية "فعل جبان يأتي بعد الهزائم المتتالية للمليشيات المعتدية على أرض المعركة".

كما وصف رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، الاعتداء على المدنيين بالعمل الإجرامي الهمجي.

من جانبه، استنكر وزير الخارجية بحكومة الوفاق، محمد الطاهر سيالة، "قصف مسلحي حفتر على طريق الشط بالقرب من مقر إقامة السفيرين الإيطالي والتركي".

واعتبر سيالة، في بيان نقلته الصفحة الرسمية للخارجية الليبية، أن القصف مخالف للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني الذي يدعو إلى حماية البعثات الدبلوماسية.

كما أفاد بيان الوزارة أن وزير الخارجية أجرى اتصالا مع السفيرين الإيطالي والتركي للاطمئنان عليهما بعد القصف الذي وصفه بالإجرامي.

يذكر أن قصف مسلحي حفتر لمنطقة طريق الشط في العاصمة طرابلس راح ضحيته مدنيان وعدد من الجرحى.
رقم : 861665
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