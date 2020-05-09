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السبت 9 أيار 2020 ساعة 17:12

ظريف: الغطرسة الاميركية تهدد السلام والامن الدوليين

ظريف: الغطرسة الاميركية تهدد السلام والامن الدوليين
وفي تغريدة له اليوم السبت في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" نشر ظريف نص رسالته التي وجهها امس الجمعة الى الامين العام لمنظمة الامم المتحدة انتونيو غوتيريش حول الاجراءات والخروقات الاميركية وكتب، انه وفي الذكرى الثانية لانهاء اميركا مشاركتها في الاتفاق النووي، طلبت من انتونيو غوتيريش الامين العام لمنظمة الامم المتحدة محاسبة الولايات المتحدة الاميركية لخرقها مسؤولياتها (تجاه الالتزامات والقوانين الدولية) وارغامها الاخرين على القيام ذلك.

واضاف، ان الغطرسة المنتهكة للقوانين تعرّض مكانة منظمة الامم المتحدة للخطر وتهدد السلام والامن الدوليين.

يذكر ان وزير الخارجية الايراني وجه يوم امس الجمعة رسالة الى الامين العام لمنظمة الامم المتحدة اشار فيها الى بعض القضايا المتعلقة بخروج اميركا غير القانوني من الاتفاق النووي وكذلك فرضها اجراءات الحظر الاحادية ضد الحكومة والشعب الايراني بما يتناقض بوضوح مع تعهدات تلك الحكومة (الاميركية) تجاه القوانين الدولية.

كما لفت انتباه مجلس الامن الدولي الى القضايا المتعلقة بالانتهاكات الصارخة والمكررة والمستمرة لميثاق الامم المتحدة خاصة المادة 25 من قبل اميركا والتي عرّضت للخطر مكانة منظمة الامم المتحدة وتهدد السلام والامن الدوليين.
رقم : 861668
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