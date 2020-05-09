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السبت 9 أيار 2020 ساعة 18:12

أمير الكويت يدعو الحكومة لترشيد الإنفاق لهذا السبب

أمير الكويت يدعو الحكومة لترشيد الإنفاق لهذا السبب
وبحسب مصادر أضاف أمير الكويت في كلمة له، "مر علینا شھر رمضان في ظل تطورات انتشار وباء كورونا المستجد وتداعیاته المتسارعة حیث أصبح العالم ونحن يواجه بسببه مشاكل قصوى مما أوجب تظافر جھود المجتمع الدولي بأسره وتكاتف العلماء وذوي الإختصاص ومراكز البحوث الطبیة لإيجاد لقاح ناجح لھذا الوباء".

وأشار إلى أن "ھذه الجائحة تستوجب إستخلاص العبر والعظات منھا".

وأوضح أن "الكويت تواجه تحديا كبیرا وغیر مسبوق يتمثل في الحفاظ على سلامة ومتانة اقتصادها من الھزات الخارجیة الناجمة عن ھذا الوباء لاسیما التراجع الحاد في أسعار النفط وانخفاض قیم الأصول والاستثمارات مما سیؤثر سلبا على الوضع المالي للدولة".

وتابع "جائحة كورونا ھزت أركان اقتصاد العالم والكويت جزء منه".

ودعا الحكومة الكويتية لترشيد الإنفاق وتقليل الاعتماد على مورد واحد ناضب، وبناء اقتصاد مستقر ومستدام تنعم به الأجيال القادمة.

كما أعرب شكره للأبطال العاملین في الصفوف الأمامیة من مختلف القطاعات في مواجھة ھذا الوباء.
رقم : 861677
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