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السبت 9 أيار 2020 ساعة 18:15
الجيش التركي يطرد المدنيين من قريتين بريف الحسكة
وأكدت المصادر أن تركيا تستعد لإقامة قاعدة عسكرية في تلك المنطقة. حيث بدأ الاتراك بجرف المنازل في قرية داودية ملا سلمان جنوب غرب ناحية زركان في محافظة الحسكة في شمال شرق سوريا، بحجة أن أهالي القرية ينتمون إلى قسد.
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
861679
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