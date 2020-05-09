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السبت 9 أيار 2020 ساعة 18:17

السلطات الأفغانية تفرج عن 150 سجينا من ‘‘طالبان‘‘

السلطات الأفغانية تفرج عن 150 سجينا من ‘‘طالبان‘‘
وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جاويد فيصل، في تصريح صحفي، إن عدد سجناء الحركة المفرج عنهم بلغ ألفاً، مع إطلاق سراح الدفعة الجديدة، بناء على لائحة قدمتها "طالبان" للحكومة الأفغانية.

وأضاف أن السلطات أخذت من المفرج عنهم تعهدا بعدم الانخراط في معارك واشتباكات مجددا، مشيرا إلى أن عملية الإفراج ستتواصل في الفترة المقبلة.

وأوضح فيصل أن حكومة بلاده تتنظر من "طالبان" بالمقابل، الإفراج عن الرهائن المحتجزين لديها.

وفي 29 فبراير/ شباط الماضي، شهدت العاصمة القطرية الدوحة، اتفاقا بين امريكا و"طالبان" يُمهد الطريق، وفق جدول زمني، لانسحاب أمريكي على نحو تدريجي من أفغانستان، وتبادل الأسرى.

وحتى اليوم، أفرجت السلطات الأفغانية عن ألف سجين من "طالبان"، فيما أخلت الحركة سبيل 174 رهينة.

وتعاني أفغانستان حربا مستمرة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2001، حين أطاح تحالف عسكري دولي تقوده واشنطن، بحكم "طالبان"، لارتباطها بتنظيم "القاعدة"، الذي تبنى هجمات في الولايات المتحدة، يوم 11 سبتمبر/ أيلول من العام نفسه.
رقم : 861680
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