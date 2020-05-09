بابل العراقية تحذر من إخراج المظاهرات عن طريقها السلمي

وقالت هذه المؤسسات في البيان انه: في الوقت الذي تثمن فيه المؤسسة الامنية في محافظة بابل الدور المتميز لاابناء المحافظة ومتظاهريها السلميين في التعاون الجاد والمثمر بالحفاظ على سلمية التظاهرات من 1 اكتوبر 2019 ولحد الان والتي سجلت اروع انواع التلاحم بين كافة شرائح المجتمع مما جعلها من المظاهرات المتميزة في سلميتها في عموم بلدنا العزيز والعمل في إطار القانون وتوجيهات المرجعية الرشيدة بضرورة الحفاظ على سلمية التظاهرات وعدم الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة الا انه وردت معلومات مؤخرا بوجود عدد من الذين يرومون اخراج المظاهرات عن طريقها السلمي..
وتهيئة مستلزمات منها الخوذ وصناعة قنابل المولتوف والدروع وماشابه ذلك لاستخدامها ضد رجال الامن واستهداف المباني الحكومية والممتلكات العامة والخاصة.
واضاف البيان ان: المؤسسة الامنية في المحافظة تهيب بأبنائها والمتظاهرين السلميين فيها بعدم الانجرار خلف تلك الدعوات والبقاء في مكان التظاهر وعدم الخروج من محيطه كونه مؤمن من قبلنا.. والتعاون مع الاجهزة الامنية ومساعدتنا في تشخيص المغرضيين وان قيادة شرطة محافظة بابل ستضرب بيد من حديد لكل من يحاول زعزعة امن المحافظة والتجاوز على القانون والممتلكات العامة والخاصة.