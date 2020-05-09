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السبت 9 أيار 2020 ساعة 18:20

بابل العراقية تحذر من إخراج المظاهرات عن طريقها السلمي

بابل العراقية تحذر من إخراج المظاهرات عن طريقها السلمي
وقالت هذه المؤسسات في البيان انه: في الوقت الذي تثمن فيه المؤسسة الامنية في محافظة بابل الدور المتميز لاابناء المحافظة ومتظاهريها السلميين في التعاون الجاد والمثمر بالحفاظ على سلمية التظاهرات من 1 اكتوبر 2019 ولحد الان والتي سجلت اروع انواع التلاحم بين كافة شرائح المجتمع مما جعلها من المظاهرات المتميزة في سلميتها في عموم بلدنا العزيز والعمل في إطار القانون وتوجيهات المرجعية الرشيدة بضرورة الحفاظ على سلمية التظاهرات وعدم الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة الا انه وردت معلومات مؤخرا بوجود عدد من الذين يرومون اخراج المظاهرات عن طريقها السلمي..

وتهيئة مستلزمات منها الخوذ وصناعة قنابل المولتوف والدروع وماشابه ذلك لاستخدامها ضد رجال الامن واستهداف المباني الحكومية والممتلكات العامة والخاصة.

واضاف البيان ان: المؤسسة الامنية في المحافظة تهيب بأبنائها والمتظاهرين السلميين فيها بعدم الانجرار خلف تلك الدعوات والبقاء في مكان التظاهر وعدم الخروج من محيطه كونه مؤمن من قبلنا.. والتعاون مع الاجهزة الامنية ومساعدتنا في تشخيص المغرضيين وان قيادة شرطة محافظة بابل ستضرب بيد من حديد لكل من يحاول زعزعة امن المحافظة والتجاوز على القانون والممتلكات العامة والخاصة.
رقم : 861682
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