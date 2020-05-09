الكاظمي: نحرص على إقامة أفضل العلاقات مع ايران

واستقبل الكاظمي بمكتبه في القصر الحكومي، اليوم السبت سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية إيرج مسجدي.



وأكد الكاظمي حرص العراق على إقامة أفضل العلاقات مع الجمهورية الإسلامية وجميع دول الجوار بما يخدم مصالح الشعبين الجارين والأمن الاستقرار في المنطقة، مؤكدا أن العراق لن يكون ممرا أو مقرا للارهاب أو منطلقا للاعتداء على أية دولة أو ساحة لتصفية الحسابات.



من جهته هنأ مسجدي ، الكاظمي بمناسبة نيل حكومته الثقة في مجلس النواب، معربا عن تطلع بلاده لتطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين البلدين في جميع المجالات.