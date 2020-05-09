روحاني: مساعدة الضعفاء مسؤولية يضطلع بها الجميع

وأكد روحاني، في كلمته خلال اجتماع مع المتبرعين ومسؤولي منظمات المجتمع المدني والناشطين في مجال مكافحة تفشي فيروس كورونا اليوم السبت، على تشجيع الناس لتقديم المساعدات للفقراء والضعفاء.