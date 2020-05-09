إصابة فلسطينيان برصاص الإحتلال في الضفة الغربية

وقال مراد اشتيوي، منسق لجان “المقاومة الشعبية” في بلدة كفر قدوم شرقي مدينة قلقيلية، إن “قوة من الجيش الإسرائيلي فرقت المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع رئيسي في البلدة مغلق منذ 16 عاما”.



وذكر اشتيوي أن مواجهات اندلعت بين المتظاهرين وقوات الإحتلال استخدم فيها الجنود الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز المسيل للدموع، فيما رشق المتظاهرون القوات الإسرائيلية بالحجارة.



وأوضح أن المواجهات أسفرت عن إصابة شابين بالرصاص المعدني والعشرات بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع.