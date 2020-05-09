الوفاق البحرينية: الأولوية اليوم لمحاربة وباء كورونا

وجاء في البيان «نظراً لما يمر به العالم في مواجهة أكبر وباء في عصرنا الحاضر ( وباء كورونا ) الذي اجتاح العالم وحصد أرواح مئات الآلاف، وعطل معظم مقومات الحياة، ونتيجة للظروف التي يمليها علينا واجبنا الديني والإنساني والوطني، نؤكد أن الأولوية اليوم هي لمواجهة هذا الوباء ورص الصفوف وتوجيه الجهود باتجاه مواجهة الوباء والحفاظ على سلامة وصحة أبناء وطننا ورعاية شئونهم».



ونوّهت الوفاق «بالجهود الوطنية على كل المستويات والقطاعات»، معتبرة «نجاح استكمال تلك الجهود يتطلب مزيد من التعاون والتكاتف والاستمرار في العمل الجاد على المستوى التنظيمي والطبي والإنساني والصحي والتكافل الاجتماعي والخيري والمعنوي».



وأكدت الوفاق «نؤكد أن مواجهة كورونا والاهتمام بالأوضاع المتعلقة بسلامة المواطنين والمقيمين ورعاية ظروفهم هو اليوم في المقام الأول في سلم أولوياتنا ونضع كل إمكانياتنا في خدمة ذلك».



وأضافت «ندعو أبناء شعبنا إلى تحسس آلالام واحتياجات الجميع في التكافل الاجتماعي، وتقديم كل ما تتوفر من طاقات في خدمة الطواقم العاملة في المجالات المختلفة».



وأردفت «نجدد مطالبتنا للجميع بالالتزام بالإرشادات والتوجيهات الصادرة عن الجهات ذات الاختصاص فيما يتعلق بمحاصرة وباء كورونا و تداعياته المتسارعة».



وأكدت «أن أبناء البحرين في مواقعهم المختلفة قادرون على مزيد من العطاء والابداع، وخلق البدائل وتقديم الأفضل في التعامل مع مستجدات الوباء ومرحلة ما بعد الوباء، وذلك من أجل أن يبقى البحرينيون في وضع صحي ومعيشي وانساني متقدم».



وختمت الوفاق بيانها «بالتأكيد على أن أبناء البحرين جميعهم أشبه بخلية نحل، عملوا ومستعدين للعمل يداً بيد وكتفاً بكتف في كل موقع يتطلب منهم العطاء والدعم والمساعدة والتكافل والتكاتف والتعاون من أجل الوطن وأهله والمقيمين فيه».