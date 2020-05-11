وزير الصحة الإيراني: سنواجه خريفاً صعباً في ظل الانفلونزا وكورونا

وسيبدأ الخريف في إيران في 22 من أيلول/سبتمبر وينتهي في 21 ديسمبر/كانون الأول من العام الجاري.



ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا"، عن نمكي قوله مساء السبت، "نحتاج أن نكون مستعدين لفيروس كورونا، لأنه إذا غير الفيروس السلوك، فسوف تنهار جميع معادلاتنا وإجراءاتنا التي إتخذناها لمواجهته".



وأضاف نمكي خلال اجتماع لمجلس قيادة إدارة عمليات كورونا في العاصمة طهران إنه "من المتوقع أن يحدث الإنفلونزا وفيروس كورونا هذا الخريف، ومن المتوقع أن يكون لدينا أحد أصعب فصول الخريف".



وتابع وزير الصحة الإيراني "من المستحيل إدارة الأزمة بالحدس والاحتمال، ويجب علينا أن نتخذ الإجراءات الصحيحة ويجب أن لا نتراجع مع تراجع عدد الوفيات بكورونا".



وبحسب بيانات وزارة الصحة الإيرانية، فإن عدد الوفيات يوم السبت، ارتفع إلى 6589 بينما بلغ إجمالي الإصابات في عموم البلاد 106 ألف و220 حالة إصابة.



وكشف المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جهانبور، عن وجود 2696 من المصابين بفيروس كورونا المستجد في حالة صحية حرجة للغاية.