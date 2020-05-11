?>?> زلزال يضرب السواحل الشرقية لليابان - اسلام تايمز أحدث العناوين : التوحيد والإصلاح تستنكر حملة الإمارات المغرضة ضد المغرب الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين من نابلس وزارة نفط العراق بعهدة وزير المالية بالوكالة الاتحاد الاوروبي: تعديل مكونات مشروعاتنا بالأردن البالغة 355 مليون يورو قائد البحرية الأمريكية واخر في الحرس احدهما في الحجر السفير الايراني يسلم رسالة من الرئيس روحاني الی امير الكويت 4 تفجيرات تهز العاصمة الافغانية كابول النموذح الحضاري الغربي يتهاوى البرلمان الليبي يعلن للأمم المتحدة رفضه الحوار مع حفتر دول مجلس التعاون ستعاني من أزمة بطالة غير مسبوقة English Indonesia فارسی العربية اردو Azəri 11 May 2020 English Indonesia فارسی العربية اردو Azəri Toggle navigation الصفحة الرئيسية آسيا لبنان سوریا السعودیة الیمن البحرین العراق ایران فلسطین الامارات الکویت قطر عمان الاردن ترکیا إفریقیا مصر تونس لیبیا المغرب السودان الصومال الجزائر موریتانیا أوروبا أمریکا أقسام أخرى خاص لإسلام تایمز مقالات وتحلیلات العالم الإسلامي الوحدة الإسلامية الصحوة الإسلامية دراسات إسلامية يوم القدس العالمي أرشیف تواصل معنا من نحن بحث الصفحة الرئيسية آسيا 0 الاثنين 11 أيار 2020 ساعة 08:24زلزال يضرب السواحل الشرقية لليابان وأعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، أن مركز الزلزال كان قبالة ساحل مقاطعة إيباراكي شمالي طوكيو، وعلى عمق 50 كيلومترا تحت قاع المحيط. وشعر السكان بالهزات في عدد من المقاطعات الشمالية الشرقية، بما فيها العاصمة طوكيو. مصدر : اسلام تایمز رقم : 861906 شارک بتعلیقک الإسم الثلاثي البريد الإلكتروني تعليقك أرسل أهم الأخبار النموذح الحضاري الغربي يتهاوى أجراس الحرب الباردة الجديدة تدق بين الولايات المتحدة والصين 11 أيار 2020 اليونان نحو إعادة العلاقات مع دمشق؛ الأسباب والأهداف 11 أيار 2020 إيران تكسر احتكار ‘‘إسرائيل‘‘ لإطلاق صواريخ باليستية من السماء 11 أيار 2020 السياسة الخارجية لحكومة مصطفى الكاظمي.. القضايا والمحاور 11 أيار 2020 مكامن الفساد وتصويب حزب الله عليها 9 أيار 2020 خروج محور المقاومة من أزمة كورونا مرفوع الرأس 9 أيار 2020 ماذا يعني أن تقلص أمريكا وجودها العسكري بالسعودية؟ 9 أيار 2020 دعماً للعراق شعباً وحكومة 9 أيار 2020 آية الله خامنئي يبارك بذكرى ولادة الإمام الحسن (ع) 9 أيار 2020 روحاني يوعز بمتابعة قضية ارتفاع أسعار السيارات بسرعة 8 أيار 2020 الجيش الايراني: يعلن استعداده التام لتقديم المساعدة جراء زلزال طهران 8 أيار 2020 آفاق تشكيل التحالف بين الأكراد السوريين؛ الأرضيات والعقبات 8 أيار 2020 أحدث العناوين التوحيد والإصلاح تستنكر حملة الإمارات المغرضة ضد المغرب الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين من نابلس وزارة نفط العراق بعهدة وزير المالية بالوكالة الاتحاد الاوروبي: تعديل مكونات مشروعاتنا بالأردن البالغة 355 مليون يورو قائد البحرية الأمريكية واخر في الحرس احدهما في الحجر السفير الايراني يسلم رسالة من الرئيس روحاني الی امير الكويت 4 تفجيرات تهز العاصمة الافغانية كابول النموذح الحضاري الغربي يتهاوى البرلمان الليبي يعلن للأمم المتحدة رفضه الحوار مع حفتر دول مجلس التعاون ستعاني من أزمة بطالة غير مسبوقة أجراس الحرب الباردة الجديدة تدق بين الولايات المتحدة والصين اليونان نحو إعادة العلاقات مع دمشق؛ الأسباب والأهداف إيران تكسر احتكار ‘‘إسرائيل‘‘ لإطلاق صواريخ باليستية من السماء السياسة الخارجية لحكومة مصطفى الكاظمي.. القضايا والمحاور آليات الاحتلال تهدم منزل أسير فلسطيني بالضفة ارتفاع عدد الوفيات جراء كورونا في ألمانيا العراق..'دولة القانون' يستنكر اشاعات وقوف جمهوره خلف التظاهرات كردستان العراق تمدد حظر التجوال لغاية 18 أيار الحالي البرهان يأمر الجيش السوداني بالتصدي للصراعات القبلية تطورات هامة بشأن صحة نائب الرئيس الأميركي ‘‘مايك بنس‘‘ الأكثر قراءة ترامب والإتفاق النووي و ‘‘لقلق‘‘ الكنيسة حماس: لا تقدم في مفاوضات تبادل الأسرى هكذا يتحدى ترامب ألمانيا بشأن التوصل للقاح ضد كورونا قريبا مدينة أمريكية تلغي إلزامية ارتداء الكمامات والسبب.. النجباء تعلق على رسالة منسوبة للسفير الاميركي في بغداد السيد حسن نصرالله يرد على قرار ألمانيا ضد حزب الله النظام الصحي في اليمن على حافة الانهيار لبنان بين الدول الـ15 التي إنتصرت على كورونا الرئيس الأسد يتطلع على اخر مستجدات كورونا في البلاد مجلس الشعب السوري يصدر بيانا بمناسبة عيد الشهداء كشف سر التحركات الأمريكية الأخيرة في العراق الصحة السورية تعلن اخر مستجدات كورونا في البلاد الحشد الشعبي يقصف 7 مضافات لـ"داعش" شمال سامراء تمديد التعبئة العامة في لبنان حتى 24 أيار الحالي وزاة الصحة اللبنانیة: تسجيل حالة كورونا واحدة لوافدة من غينيا القوات الامنية تطهر ناحية مكيشيفة ولامقام لـ'داعش' دياب: الحكومة مستمرّة بحالة الاستنفار الاحتلال يسعى لضم أراضي الضفة والغور مجلس الشيوخ الأمريكي يعود للعمل في مقر الكونغرس بري يحثّ على اتخاذ إجراء سريع وواضح لحفظ اموال المودعين الأخبار الساخنة روحاني يؤكد على تنفيذ سياسة تنمية الصادرات الايرانية 'البطش'.. بعض أعمال إبن سلمان في شهر رمضان السودان يحل منظمة الدعوة الإسلامية ويصادر ممتلكاتها لا إصابات جديدة بكورونا في الضفة الغربية فيديو ينشر لاول مرة للشهيد قاسم سليماني باللغة العربية الأكثر بحثًا ليبيا تعلق الدراسة بسبب مخاوف من كورونا العميد سريع: التصدى لزحفين لقوى العدوان بمأرب والجوف 'البطش'.. بعض أعمال إبن سلمان في شهر رمضان إصابة “إسرائيلية” بجراح خطرة في عملية طعن إخترنا لکم الكاظمي: الكابينة جاهزة وسيكون لنا حوار جاد مع اميركا زنكنة : العمل جار بمشروع تصدير النفط الخام عبر بحر عمان قوى العدوان ترتكب 77 خرقا لاتفاق التهدئة في الحديدة بدء انتخابات عامة في كوريا الجنوبية في ظل كورونا النظام البحريني ينتقم من معتقلين بسبب حديثهما عن أوضاع السجن