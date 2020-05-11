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الاثنين 11 أيار 2020 ساعة 08:24

زلزال يضرب السواحل الشرقية لليابان

زلزال يضرب السواحل الشرقية لليابان
وأعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، أن مركز الزلزال كان قبالة ساحل مقاطعة إيباراكي شمالي طوكيو، وعلى عمق 50 كيلومترا تحت قاع المحيط.

وشعر السكان بالهزات في عدد من المقاطعات الشمالية الشرقية، بما فيها العاصمة طوكيو.
رقم : 861906
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