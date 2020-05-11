?>?> دولة عربية تسجل ‘‘صفر‘‘ إصابات بفيروس كورونا - اسلام تايمز
الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 11 أيار 2020 ساعة 08:28

دولة عربية تسجل ‘‘صفر‘‘ إصابات بفيروس كورونا

دولة عربية تسجل ‘‘صفر‘‘ إصابات بفيروس كورونا
وكانت تونس التي أعلنت أول اصابة بالفيروس في الثاني من شهر مارس الماضي، قد سجلت حتى الآن 1032 حالة إصابة و45 حالة وفاة.

وذكرت تونس، التي لديها نحو 500 سرير إنعاش، أن 745 مصابا تعافوا ولم يتبق سوى 11 مصابا في المشافي.

وبدأت تونس الأسبوع الماضي تخفيفا تدريجيا للقيود، التي فرضتها لاحتواء تفشي فيروس كورونا، وذلك بعدة قطاعات من بينها المهن الصغرى وأشغال البناء والصناعات الغذائية إضافة للخدمات الإدارية العامة والنقل.

وفي خطوة جديدة لتخفيف القيود تفتح، الاثنين، محلات بيع الملايس والمراكز التجارية ومراكز الحلاقة والتجميل مع مزيد من الإشارات إلى أن تونس اقتربت من السيطرة على الجائحة.

وقالت تونس إنها تتوقع أن ينكمش الاقتصاد بأكثر من 4.3 بالمئة هذا العام في أسوأ ركود منذ استقلال البلاد في 1956 وإن قطاع السياحة الحيوي مهدد بخسائر قد تصل إلى 1.4 مليار دولار وفقدان 400 ألف وظيفة بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا.
رقم : 861908
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
النموذح الحضاري الغربي يتهاوى
النموذح الحضاري الغربي يتهاوى
أجراس الحرب الباردة الجديدة تدق بين الولايات المتحدة والصين
أجراس الحرب الباردة الجديدة تدق بين الولايات المتحدة والصين
11 أيار 2020
اليونان نحو إعادة العلاقات مع دمشق؛ الأسباب والأهداف
اليونان نحو إعادة العلاقات مع دمشق؛ الأسباب والأهداف
11 أيار 2020
إيران تكسر احتكار ‘‘إسرائيل‘‘ لإطلاق صواريخ باليستية من السماء
إيران تكسر احتكار ‘‘إسرائيل‘‘ لإطلاق صواريخ باليستية من السماء
11 أيار 2020
السياسة الخارجية لحكومة مصطفى الكاظمي.. القضايا والمحاور
السياسة الخارجية لحكومة مصطفى الكاظمي.. القضايا والمحاور
11 أيار 2020
مكامن الفساد وتصويب حزب الله عليها
مكامن الفساد وتصويب حزب الله عليها
9 أيار 2020
خروج محور المقاومة من أزمة كورونا مرفوع الرأس
خروج محور المقاومة من أزمة كورونا مرفوع الرأس
9 أيار 2020
ماذا يعني أن تقلص أمريكا وجودها العسكري بالسعودية؟
ماذا يعني أن تقلص أمريكا وجودها العسكري بالسعودية؟
9 أيار 2020
دعماً للعراق شعباً وحكومة
دعماً للعراق شعباً وحكومة
9 أيار 2020
آية الله خامنئي يبارك بذكرى ولادة الإمام الحسن (ع)
آية الله خامنئي يبارك بذكرى ولادة الإمام الحسن (ع)
9 أيار 2020
روحاني يوعز بمتابعة قضية ارتفاع أسعار السيارات بسرعة
روحاني يوعز بمتابعة قضية ارتفاع أسعار السيارات بسرعة
8 أيار 2020
الجيش الايراني: يعلن استعداده التام لتقديم المساعدة جراء زلزال طهران
الجيش الايراني: يعلن استعداده التام لتقديم المساعدة جراء زلزال طهران
8 أيار 2020
آفاق تشكيل التحالف بين الأكراد السوريين؛ الأرضيات والعقبات
آفاق تشكيل التحالف بين الأكراد السوريين؛ الأرضيات والعقبات
8 أيار 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الكاظمي: الكابينة جاهزة وسيكون لنا حوار جاد مع اميركا
زنكنة : العمل جار بمشروع تصدير النفط الخام عبر بحر عمان
قوى العدوان ترتكب 77 خرقا لاتفاق التهدئة في الحديدة
بدء انتخابات عامة في كوريا الجنوبية في ظل كورونا
النظام البحريني ينتقم من معتقلين بسبب حديثهما عن أوضاع السجن