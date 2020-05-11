?>?> الكويت تستورد كميات كبيرة من المستلزمات الطبية من الصين - اسلام تايمز
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الاثنين 11 أيار 2020 ساعة 08:30

الكويت تستورد كميات كبيرة من المستلزمات الطبية من الصين

الكويت تستورد كميات كبيرة من المستلزمات الطبية من الصين
جاء ذلك حسبما أعلن السفير الكويتي لدى الصين "سميح جوهر حيات"، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا".

الكويت تستورد كميات كبيرة من المستلزمات الطبية من الصين
ووفقا للوكالة الكويتية فقد أقلعت من الصين، قبل يومين، طائرتا شحن متوجهتان للبلاد ضمن الجسر الجوي القائم بسرعة فائقة بين البلدين.

ونقلت "كونا" عن السفير "حيات" قوله إن طائرة اليوم "هي العاشرة في جدول إمداد البلاد بالمستلزمات الطبية والوقائية لتعزيز المخزون الاستراتيجي في وزارة الصحة الكويتية والقطاعات الاخرى بالدولة".

وأضاف: "كل شحنة تحمل قرابة 50 إلى 55 طنا في كل رحلة جوية من المستلزمات الطبية والوقائية".

وسجلت الكويت، التي دخلت الأحد في حظر شامل، 1065 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 8688، بينما ارتفع اجمالي الوفيات إلي 58 حالة.
رقم : 861909
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