?>?> البرهان يأمر الجيش السوداني بالتصدي للصراعات القبلية - اسلام تايمز
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الاثنين 11 أيار 2020 ساعة 09:20

البرهان يأمر الجيش السوداني بالتصدي للصراعات القبلية

البرهان يأمر الجيش السوداني بالتصدي للصراعات القبلية
وقال البرهان، اليوم الاثنين، إن مجلسا السيادة والوزراء وأجهزة الدولة التنفيذية والأمنية تتابع بقلق شديد الأحداث القبلية المؤسفة التي وقعت في مناطق متفرقة من وطننا، التي كانت في محصلتها إزهاق لأرواح سودانية عزيزة وإتلاف لإموال وممتلكات سودانية غالية".

وأضاف البرهان، أن" المرحلة المفصلية التي تمر بها البلاد تتطلب من الجميع التحلي بروح الوطنية الصادقة، روح ثورة ديسمبر المجيدة التي جمعت كل أبناء الشعب السوداني على قلب رجل واحد".

وطالب البرهان السودانيين بالتحلي، "بروح البناء وروح الإخاء استشعارا للخطر الذي يحدق ببلادنا والذي يتطلب التكاتف والترابط، وليس الاحتراب أو الاصطفاف القبلي والجهوي الذي بلا شك سيعيق مهام الفترة الانتقالية، ويخالف مبادىء وشعارات الثورة المجيدة".

واستطرد البرهان" وبناء على ذلك فإني أرجو من مواطنينا الكرامـ وأدعوهم لتفويت الفرصة على دعاة الفتنة الذين يسعون إلى هدم قيم مجتمعنا السوداني السمحة والنبيلة والوقوف إلى جانب صوت الثورة الرامي إلى بناء الوطن خالي من العنصرية والجهوية".

ووجه البرهان، القوات النظامية جميعا "بالتصدي لكل من يريد أن يعبث بأمن المواطن والمحافظة عليه بما كفل لها القانون من صلاحيات بلا تردد أو تهاون بل بالحزم والحسم المطلوبين، بما يؤمن البلاد والأنفس والأموال، وسنقف جميعا مصطفين ضد المتأمرين أعداء الشعب".

ووشهدت ولاية جنوب دارفور بغرب البلاد خلال الأسبوع الماضي اقتتالا بين قبيلتي الرزيقات والفلاتة راح ضحيتها قتلى وجرحي، كما شهدت ولاية كسلا صراعا بين قبيلتي النوبة وبني عامر بسرق البلاد دون ذكر السلطات الولائية أسباب الصراع بين القبلتين.
رقم : 861921
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