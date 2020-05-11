كردستان العراق تمدد حظر التجوال لغاية 18 أيار الحالي

وذكرت الوزارة في بيان، ان حظر التجوال بين محافظات اربيل والسليمانية ودهوك وحلبجة وادارتي كرميان ورابرين يستمر لغاية الساعة الـ12 من مساء يوم 18/5/2020.



واكدت الوزارة، السماح لعودة المواطنين من سكنة منطقة كردستان العالقين في المحافظات الاخرى، شريطة اجراء الفحوصات اللازمة للتاكد من عدم اصابتهم بفيروس كورونا، مبينة انه سيتم تقديم التسهيلات اللازمة للموظفين في محافظات كركوك ونينوى وديالى من سكنة محافظات منطقة كردستان لغرض التنقل والتوجه الى اماكن عملهم.



وقررت وزارة الداخلية منح الصلاحيات اللازمة للمحافظين والمشرفين على الادارات المستقلة من اجل منح الموافقات اللازمة لافتتاح الاماكن الخدمية وفقا للتعليمات الصحية.

