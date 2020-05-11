?>?> الاتحاد الاوروبي: تعديل مكونات مشروعاتنا بالأردن البالغة 355 مليون يورو - اسلام تايمز
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الاثنين 11 أيار 2020 ساعة 11:30

الاتحاد الاوروبي: تعديل مكونات مشروعاتنا بالأردن البالغة 355 مليون يورو

الاتحاد الاوروبي: تعديل مكونات مشروعاتنا بالأردن البالغة 355 مليون يورو
وأشارت ألى انه تم تقديم 200 مليون يورو إضافية مساعدة مالية للاردن للمساهمة بحماية الاستقرار الاقتصادي والمالي.

واكدت هادجيثيودوسيو في تصريحات لوكالة الانباء الاردنية (بترا) بمناسبة يوم اوروبا الذي صادف، امس ، ان الشراكة الأوروبية الأردنية تتمحور حول التضامن بشكل رئيسي مع بعضهم البعض ومع المجتمع الدولي لتعزيز التعددية التي لا غنى عنها.

واضافت ان الاردن وعلى غرار الاتحاد الأوروبي، عرض المساعدة على المحتاجين الاخرين، وأثبت التعاون والتضامن بين الشعب الأردني والحكومة لمواجهة كوفيد - 19، أنه إذا اجتمعنا سوية فسوف نكون قادرين على التغلب على هذه الأزمة بشكل أسرع وأكثر فعالية حسبما افادت صحيفة الدستور.

وفيما يتعلق بيوم اوروبا قالت السفيرة «يحتفل الاتحاد الأوروبي في الأردن اليوم، باليوم الأوروبي بمناسبة الذكرى السبعين لإعلان شومان، وكذلك يحتفل بالسلام والتضامن والوحدة حيث نما التعاون الاقتصادي بين عدد قليل من الدول الأوروبية ليصبح سوقا واحدة سمحت بحرية حركة الأشخاص والسلع والخدمات، التي لم تقتصر على ذلك فقط بل تعدته للفرص والأفكار والمثل والقيم التي نمت لتصبح اتحاد الحرية والازدهار الذي يقدر المساواة وحقوق الإنسان والتعددية وسيادة القانون وهذا ما يمثله الاتحاد الأوروبي لدوله الأعضاء ومواطنيه».

واوضحت ان ركائز الاتحاد الأوروبي اليوم هي : الوحدة والتضامن، وهما الاكثر أهمية من أي وقت مضى ، حيث نسعى بشكل جماعي لمواجهة جائحة كورونا من خلال نهج «فريق أوروبا» حيث وحد الاتحاد الأوروبي جهوده بكل ما فيه من مؤسسات ودول أعضاء لتقديم استجابة سريعة وفعالة لمساعدة الأشخاص الأكثر احتياجًا لمواجهة الوباء .

واكدت انه ومن أجل بناء جبهة دولية منسقة ضد الفيروس يجب أن نضرب بقبضة واحدة، ويمكن لمبادئ الوحدة والتضامن التي ألهمت المشروع الأوروبي قبل 70 عامًا أن توجه مسارنا نحو التعافي اليوم.
رقم : 861975
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