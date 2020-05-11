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الاثنين 11 أيار 2020 ساعة 13:27

لا إصابات بكورونا في فلسطين لليوم الرابع و6 محافظات خالية

لا إصابات بكورونا في فلسطين لليوم الرابع و6 محافظات خالية
وقالت الوزيرة الكيلة أن حالات الشفاء الجديدة سُجلت في ضواحي القدس "7 حالات"، ومحافظة الخليل "7" حالات، ومحافظة سلفيت "حالة واحدة"، ومحافظة نابلس "حالة واحدة".

وأشارت الى ارتقاع المحافظات الخالية من كورونا الى 6 بعد انضمام محافظة سلفيت إلى المحافظات الخالية من الإصابات النشطة بفيروس كورونا، وهي: طوباس وأريحا والأغوار وبيت لحم وقلقيلية وجنين.

وأوضحت وزيرة الصحة أن عدد الإصابات المسجلة في فلسطين بفيروس كورونا يستقر عند 547 إصابة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 367 حالة، ما يعني أن نسبة المتشافين ارتفعت إلى 67% من مجمل الإصابات المسجلة.

وتتوزع الإصابات النشطة، أي التي لا تزال مصابة، في محافظات: القدس "121"، بينها 104 في مدينة القدس لوحدها ورام الله والبيرة "13" والخليل "33" ونابلس "2" وطولكرم "1" والمحافظات الجنوبية "6" حالات.

وأشارت الدكتورة الكيلة إلى دخول 348 حالة جديدة إلى الحجر المنزلي، فيما بلغ عدد الحالات الموجودة فعلياً في الحجر المنزلي 14875، والذين أنهوا الحجر 47196 حالة.
رقم : 861995
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