اعادة فتح معبر ‘‘ميرجاوة‘‘ الحدودي بين ايران وباكستان

وأوضح "روح الله لطيفي" في تصريح اليوم الاثنين، بان وبعد مفاوضات بين مسؤولي الحدود الايرانيين والباكستانيين صباح اليوم تم الاتفاق على فتح معبر ميرجاوة (جنوب شرق) في الايام الزوجية من الساعة 8:00 حتى 14:00 بحيث يتم استقبال 75 شاحنة محملة بالسلع الايرانية في الجمارك والسوق الحدودية خلال هذه الفترة.



وأشار الى أن قرار الاستئناف بات ساريا منذ الصباح وأولوية العبور تمنح للشاحنات العالقة بالحدود والسلع التي تم اتخاذ اجراءات دخولها لباكستان قانونيا قبل شهرين.



وبيّن لطيفي أن اكثر من 600 شاحنة تنتظر إدخال حمولاتها من البضائع الى الاراضي الباكستانية.



معبر ميرجاوة من أهم المعابر التجارية البرية بين ايران وباكستان، حيث تم تعليق نشاطه التجاري من قبل الجانب الباكستاني اثر قرار المجلس القومي للبلاد قبل نحو شهرين، بسبب تفشي فيروس كورونا.