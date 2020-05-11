نجري 30 ألف اختبار يوميا فيما يتعلق بفيروس كورونا

وقال المتحدث بأسم الحكومة في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين: ينبغي ان يطمئن الشعب من أن الحكومة تعمل بكل قدراتها بشان قضيتي دخل ومعيشة المواطنين وسلامتهم.



واضاف: حسب تقارير اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا، فان هناك زيادة في عدد الاصابات المسجلة لكن الوفيات تراجعت، ونجري 30 ألف اختبار يوميا للكشف عن الاصابات بفيروس كورونا المستجد، ومن اجل اكمال خطة الفحص المبدئي، نحن بحاجة لاجراء 1.5 مليون اختبار آخر.وفي سياق آخر اوضح ربيعي ان نظام التعليم لم يتم تعطيله وانما استمر عبر الفضاء الافتراضي وبمساعدة الاذاعة والتلفزيون، مشيرا الى ان المدارس سيتم اعادة فتحها ابتداء من يوم السبت المقبل لكن حضور الطلاب سيكون اختياريا وغير ملزم، ولم يتخذ قرار بشأن اعادة فتح الجامعات لحد الآن.



واشار المتحدث باسم الحكومة الى حضور قائد الثورة في اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا عبر الفيديو كونفرانس ، وقال: لمعنويات المجتمع والتوكل على الله تأثير على تعزيز الروح الوطنية من اجل مكافحة كورونا، وبالنسبة لليالي القدر، فستتخذ قرارات بالتعاون مع وزارتي الداخلية والصحة لعقد هذه المراسم في بعض المراكز مع وجود الحد الأدنى من الاشخاص، وستتخذ القرارات بهذا الشان في الاجتماع المقبل للجنة الوطنية لمكافحة كورونا.



وحول تصريحاته الاخيرة بشأن تبادل السجناء بين ايران واميركا ، قال ربيعي: اعلنت ذلك استنادا الى تصريحات السيد ظريف (وزير الخارجية) قبل عدة سنوات، فإذا كان هناك عزم على ذلك (من قبل اميركا)، فسيتم ذلك من خلال مكتب رعاية المصالح في البلدين ولا يوجد أي موضوع آخر.



وفيما يتعلق بالحادث الذي وقع عند الحدود الافغانية للمهاجرين الافغان واتهام حرس الحدود الايراني بذلك، قال ربيعي: ان هذا الحادث وصوره قد احزننا، فايران استضافت ثلاثة ملايين من الشعب الافغاني، وعلى الرغم من وجود البطالة في بلادنا، لم نفرض قيودا على المهاجرين الشرعيين، من غير الواضح في الوقت الحالي كيف وقع هذا الحادث، والمسؤولون الايرانيون ايضا نفوا هذه الشائعات ايضا، لكننا مستعدون لتشكيل لجنة مشتركة لحل هذه المشكلة.