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الاثنين 11 أيار 2020 ساعة 13:42

كيف تفاعل السعوديون مع اجراءات التقشف المعلنة؟

كيف تفاعل السعوديون مع اجراءات التقشف المعلنة؟
وعلى الجانب الآخر من الصورة، نشط الذباب الإلكتروني الداعم للسلطات السعودية وولي العهد "محمد بن سلمان" منذ اللحظة الأولى لصدور القرارات بالترويج لها بمبدأ "السمع والطاعة في المنشط والمكره"، ودشن الذباب وسما بهذا الاسم بالفعل، علاوة على دخوله بقوة في الترويج للقرارات عبر الوسوم الأخرى.

وأعلنت السعودية، فجر الإثنين، جملة من القرارات التقشفية، أبرزها إيقاف صرف بدل غلاء المعيشة، بدءا من يونيو/حزيران المقبل، ورفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5 إلى 15%، بدءا من يوليو/تموز المقبل.

وقال وزير المالية السعودي "محمد الجدعان" إن تلك الإجراءات الصعبة "لا بد منها للحفاظ على الاستقرار المالي للبلاد".

وعقب صدور القرارات مباشرة، تم تدشين مجموعة من الوسوم على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، للتفاعل معها، وأبرزها " #وزير_المالية" "#القيمة_المضافة" "#المعيشه"، وجاءت تعليقات النشطاء على تلك القرارات كالتالي:
كيف تفاعل السعوديون مع اجراءات التقشف المعلنة؟كيف تفاعل السعوديون مع اجراءات التقشف المعلنة؟كيف تفاعل السعوديون مع اجراءات التقشف المعلنة؟
وجاء إعلان القرارات الحكومية السعودية الصعبة، بعد ساعات قليلة من خفض أسعار الوقود في المملكة بنسب وصلت إلى 50%، وتوجيه الملك السعودي"سلمان بن عبدالعزيز" بتخصيص نحو ملياري ريال كمعونة رمضانية لمستفيدي برنامج الضمان الاجتماعي.
وفي 2 مايو/أيار الجاري، قال وزير المالية السعودي "محمد الجدعان"، إن بلاده ستتخذ إجراءات صارمة جدا، وإن هذه الإجراءات قد تكون مؤلمة لمواجهة تداعيات أزمة فيروس "كورونا" المستجد، مرجحا أن تقترض المملكة هذه السنة ما يصل إلى 220 مليار ريال (58.6 مليار دولار).
وأضاف، في مقابلة مع قناة "العربية"، أن السعودية لم تشهد هذه الأزمة، بتلك الحدة، من قبل، مؤكدا أن جميع الخيارات باتت مفتوحة لخفض الإنفاق.
وقال: "استخدمنا أكثر من تريليون ريال من الاحتياطيات خلال 4 سنوات".
وقبل تلك التصريحات بيوم واحد، غيرت وكالة "موديز"، التصنيف الائتماني ونظرتها المستقبلية حول السعودية إلى سلبية، مؤكدة تصنيف المملكة عند مستوى "A1".
وأضافت أن الحكومة السعودية ستعوض على الأرجح بعض الخسائر في الإيرادات هذا العام وفي 2021 من خلال تخفيضات في الإنفاق.
رقم : 862004
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