اوليانوف: أميركا معزولة تماما في قضية الاتفاق النووي

وقال أوليانوف في تغريدة اليوم الاثنين : اتخذت العديد من الدول مواقف مختلفة تجاه الاتفاق النووي مع إيران، ويعتقد البعض أن الاتفاق كان انجازا دبلوماسيا كبيرا وداعما مهما في اطار تعزيز معاهدة حظر الانتشار النووي.



وتابع: الولايات المتحدة (بالانسحاب من هذه الاتفاقية الدولية) تم عزلها في مجلس حكام الوكالة، خاصة فيما يتعلق بالاتفاق النووي.



توصلت إيران والقوى العظمى إلى اتفاق تاريخي في يوليو 2015، حيث خفضت إيران من أنشطتها النووية في مقابل الغاء الحظر عليها، لكن في مايو 2018 انسحب ترامب من جانب واحد من الاتفاقية، وأعاد فرض العقوبات.