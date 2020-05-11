الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 11 أيار 2020 ساعة 13:47

فرنجية: نحن نحترم القضاء ونمتثل إليه

فرنجية: نحن نحترم القضاء ونمتثل إليه
واضاف فرنجية في مؤتمر صحافي الاثنين ان “سركيس حليس ذهب إلى المحكمة إلا أن المطلوب تحقيق شفاف”، وتابع “ضميرنا مرتاح إلى أقصى الحدود والقضاء سيقرر إذا ما كان سركيس حليس مذنبا ولكن هناك معطيات واضحة أكان لناحية الجهة التي فتحت التحقيق ومن يحقق فيه والقضاة الذين يتابعونه”.

وأكد فرندية “حساباتنا وحسابات كل المحيطين بنا مفتوحة وليحقق فيها القضاء”، وسأل “في ملف الفيول، 6 وزراء من التيار الوطني الحر تنابوا على الوزارة، ألا يتحمل هؤلاء الوزراء أي مسؤولية في هذا الملف؟”، واضاف ان “خسائر لبنان جراء ملف الكهرباء تقدر بالمليارات والمطلوب القيام بمناقصة شفافة ضمن إطار علمية ودقيقة وواضحة”.

واوضح فرنجية “نؤمن بالدولة ونحن أول فريق سلم سلاحه للدولة بعد الحرب الأهلية ونحن أيضا نؤمن بالعدالة”، وتابع “أقول للقضاة الخائفين والموعودين بمراكز، خلال سنتين ستتغير كل المعادلات”، واضاف “بما أنه لا يمكنهم تبييض صفحتهم يحاولون تشويه صورة الآخرين”، ولفت الى انه “لا أثر للغاز في بحر لبنان وشركة توتال تنوي المغادرة ودفع البند الجزائي”، واعتبر ان “لبنان ليس بلدا نفطيا وهم يكذبون وقد كذبوا بكل وعودهم”.

وأشار فرنجية الى انه “إذا كان لديهم مشكلة معي فأنا موجود وإذا أردتم الحرب فنحن لها وإذا أردتم السلم فنحن جاهزون”، وتابع “لكنهم الضعفاء والجبناء يظلمون ويتمرجلون بالسلطة ولكن التاريخ لن يرحمهم”، واضاف “قوتكم كانت ترتكز على الدعم الشعبي واليوم قوتكم نابعة من السلطة ولكن حين تذهب السلطة لن تساووا شيئاً وإذا كان القضاء لن يحاكمكم فالتاريخ سيحاكمكم”.
رقم : 862006
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
روحاني: إيران ستقف إلى جانب الشعب والحکومة العراقيين
روحاني: إيران ستقف إلى جانب الشعب والحکومة العراقيين
النموذح الحضاري الغربي يتهاوى
النموذح الحضاري الغربي يتهاوى
11 أيار 2020
أجراس الحرب الباردة الجديدة تدق بين الولايات المتحدة والصين
أجراس الحرب الباردة الجديدة تدق بين الولايات المتحدة والصين
11 أيار 2020
اليونان نحو إعادة العلاقات مع دمشق؛ الأسباب والأهداف
اليونان نحو إعادة العلاقات مع دمشق؛ الأسباب والأهداف
11 أيار 2020
إيران تكسر احتكار ‘‘إسرائيل‘‘ لإطلاق صواريخ باليستية من السماء
إيران تكسر احتكار ‘‘إسرائيل‘‘ لإطلاق صواريخ باليستية من السماء
11 أيار 2020
السياسة الخارجية لحكومة مصطفى الكاظمي.. القضايا والمحاور
السياسة الخارجية لحكومة مصطفى الكاظمي.. القضايا والمحاور
11 أيار 2020
مكامن الفساد وتصويب حزب الله عليها
مكامن الفساد وتصويب حزب الله عليها
9 أيار 2020
خروج محور المقاومة من أزمة كورونا مرفوع الرأس
خروج محور المقاومة من أزمة كورونا مرفوع الرأس
9 أيار 2020
ماذا يعني أن تقلص أمريكا وجودها العسكري بالسعودية؟
ماذا يعني أن تقلص أمريكا وجودها العسكري بالسعودية؟
9 أيار 2020
دعماً للعراق شعباً وحكومة
دعماً للعراق شعباً وحكومة
9 أيار 2020
آية الله خامنئي يبارك بذكرى ولادة الإمام الحسن (ع)
آية الله خامنئي يبارك بذكرى ولادة الإمام الحسن (ع)
9 أيار 2020
روحاني يوعز بمتابعة قضية ارتفاع أسعار السيارات بسرعة
روحاني يوعز بمتابعة قضية ارتفاع أسعار السيارات بسرعة
8 أيار 2020
الجيش الايراني: يعلن استعداده التام لتقديم المساعدة جراء زلزال طهران
الجيش الايراني: يعلن استعداده التام لتقديم المساعدة جراء زلزال طهران
8 أيار 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الكاظمي: الكابينة جاهزة وسيكون لنا حوار جاد مع اميركا
زنكنة : العمل جار بمشروع تصدير النفط الخام عبر بحر عمان
قوى العدوان ترتكب 77 خرقا لاتفاق التهدئة في الحديدة
بدء انتخابات عامة في كوريا الجنوبية في ظل كورونا
النظام البحريني ينتقم من معتقلين بسبب حديثهما عن أوضاع السجن