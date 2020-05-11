فرنجية: نحن نحترم القضاء ونمتثل إليه

واضاف فرنجية في مؤتمر صحافي الاثنين ان “سركيس حليس ذهب إلى المحكمة إلا أن المطلوب تحقيق شفاف”، وتابع “ضميرنا مرتاح إلى أقصى الحدود والقضاء سيقرر إذا ما كان سركيس حليس مذنبا ولكن هناك معطيات واضحة أكان لناحية الجهة التي فتحت التحقيق ومن يحقق فيه والقضاة الذين يتابعونه”.



وأكد فرندية “حساباتنا وحسابات كل المحيطين بنا مفتوحة وليحقق فيها القضاء”، وسأل “في ملف الفيول، 6 وزراء من التيار الوطني الحر تنابوا على الوزارة، ألا يتحمل هؤلاء الوزراء أي مسؤولية في هذا الملف؟”، واضاف ان “خسائر لبنان جراء ملف الكهرباء تقدر بالمليارات والمطلوب القيام بمناقصة شفافة ضمن إطار علمية ودقيقة وواضحة”.



واوضح فرنجية “نؤمن بالدولة ونحن أول فريق سلم سلاحه للدولة بعد الحرب الأهلية ونحن أيضا نؤمن بالعدالة”، وتابع “أقول للقضاة الخائفين والموعودين بمراكز، خلال سنتين ستتغير كل المعادلات”، واضاف “بما أنه لا يمكنهم تبييض صفحتهم يحاولون تشويه صورة الآخرين”، ولفت الى انه “لا أثر للغاز في بحر لبنان وشركة توتال تنوي المغادرة ودفع البند الجزائي”، واعتبر ان “لبنان ليس بلدا نفطيا وهم يكذبون وقد كذبوا بكل وعودهم”.



وأشار فرنجية الى انه “إذا كان لديهم مشكلة معي فأنا موجود وإذا أردتم الحرب فنحن لها وإذا أردتم السلم فنحن جاهزون”، وتابع “لكنهم الضعفاء والجبناء يظلمون ويتمرجلون بالسلطة ولكن التاريخ لن يرحمهم”، واضاف “قوتكم كانت ترتكز على الدعم الشعبي واليوم قوتكم نابعة من السلطة ولكن حين تذهب السلطة لن تساووا شيئاً وإذا كان القضاء لن يحاكمكم فالتاريخ سيحاكمكم”.