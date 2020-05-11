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الاثنين 11 أيار 2020 ساعة 13:52

نيويورك تحقق فى إصابة 85 طفلا بكورونا..الوباء يتطور

نيويورك تحقق فى إصابة 85 طفلا بكورونا..الوباء يتطور
ووفقا لصحيفة نيويورك تايمز فإن العدد يعتبر أكثر من ضعف الحالات الـ 15 التي حذرت منها إدارة صحة المدينة في بيان للعاملين بالرعاية الصحية.

ويمثل المرض الجديد جانبًا مثيرًا للقلق لوباء Covid-19 ، الذي نجا منه الأطفال، وقال حاكم الولاية أندرو كومو إن ثلاثة أطفال توفوا بسبب الالتهاب بينهم طفل في نيويورك وإنه جاري التحقق في 85 حالة محتملة.

وقال د. هوارد زوكر ، مفوض الصحة بالولاية ، إنه من بين الأطفال الثلاثة اثنان في سن المدرسة الابتدائية وأحدهما مراهق، عاشوا في ثلاث مقاطعات مختلفة ولم يكن لديهم تعقيدات صحيه موجودة مسبقًا.

وبحسب التقرير تم اكتشاف المتلازمة لأول مرة في نيويورك الأسبوع الماضي لكن مفوض الصحة في المدينة قال إن وزارة الصحة قد حذرت منها في الأول من مايو بعد ظهور حالات في المملكة المتحدة.

وقال مفوض الصحة في نيويورك في مؤتمر صحفي إن هذا المرض يزال يتطور. ودعت الحكومة الفيدرالية للمساعدة في زيادة اختبار الفيروسات على مستوى المدينة للمساعدة في تحديد الأطفال المعرضين للخطر.

يذكر انه تم الإبلاغ عن عدد قليل من الحالات المشابهة في الاطفال في ولايات أخرى من ضمنها ولاية لويزيانا وميسيسيبي وكاليفورنيا، كما تم الإبلاغ عن 50 حالة على الأقل في دول أوروبية من ضمنها بريطانيا وفرنسا وسويسرا وإسبانيا وإيطاليا.
رقم : 862009
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