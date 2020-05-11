الخارجية القطرية تدين بشدة قصف حفتر لمطار معيتيقة بطرابلس

وقالت الخارجية القطرية، في بيان اليوم، إن "مثل هذه الأفعال غير المسؤولة تعد مؤشرا على عدم اكتراث هذه المليشيات بأرواح المدنيين وحقن دماء الشعب الليبي الشقيق، كما أنها لم تلق بالا إلى شهر رمضان المبارك وحرمته".



وأضاف البيان "تؤكد دولة قطر أن الوقف الفوري للاعتداء على الأهداف المدنية وعلى مدينة طرابلس والعودة إلى المسار السياسي هما الطريق الأنجع لوقف مأساة الشعب الليبي الشقيق".



وجدد البيان دعوة قطر للمجتمع الدولي والفاعلين في المشهد الليبي "للاضطلاع بمسؤوليتهم التاريخية وإيقاف قوات اللواء المتقاعد حفتر عن العبث بأرواح الليبيين وإطالة أمد الصراع".