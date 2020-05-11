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الاثنين 11 أيار 2020 ساعة 14:35

روسيا الثالثة عالميا في إصابات كورونا

روسيا الثالثة عالميا في إصابات كورونا
وذكر مركز مراقبة ومكافحة الوباء، في بيان، أن روسيا سجلت خلال الساعات الـ24 الماضية 11 ألفا و656 إصابة جديدة بكورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 221 ألفا و344 حالة.

وأضاف البيان أن إجمالي الوفيات وصل إلى ألفين و9، إثر تسجيل 94 حالة وفاة جديدة.

وذكر البيان أن عدد المتعافين من فيروس كورونا في عموم روسيا، بلغ 39 ألفا و801 شخصا، إثر تماثل 5 آلاف و495 للشفاء آخر 24 ساعة.

وأشار البيان إلى أن معدل الإصابات اليومي لم يسجل انخفاضا منذ أسبوع، عن 10 آلاف حالة يوميا.

يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية تتصدر قائمة البلدان في عدد الإصابات بالفيروس، بمليونين و367 ألفا و638 ، تليها إسبانيا بـ264 ألفا و 663.
رقم : 862020
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