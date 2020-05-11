ظريف يعلق على تبادل الأسرى بين إيران وامريکا

وقال وزير الخارجية الإيراني ظريف: لسنا بحاجة للتفاوض ولن نتفاوض مع أمريکا على الإطلاق.



وأضاف: يتم تبادل السجناء بالتنسيق مع مکتب رعاية المصالح الأمريكية في إيران.



وتابع ظريف: نحصل على تنازلات مهمة بانتهاء الحظر التسليحي علی إيران.