الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 11 أيار 2020 ساعة 14:54

لبنان.. الشيخ قاسم يؤكد على دور القضاء في ‘‘استرداد حقوق الدولة‘‘

لبنان.. الشيخ قاسم يؤكد على دور القضاء في ‘‘استرداد حقوق الدولة‘‘
اعتبر نائب الامين العام ل​حزب الله​ ​الشيخ نعيم قاسم​ ان مواجهة ​كورونا​ مسؤولية وطنية، مشيرا الى انه في الوقت الذي تتابع فيه ​الحكومة​ عرض الخطة الاقتصادية مع الجهات الدولية من المهم أن تنطلق الخطوات التنفيذية التي تتطلب مبادرة داخلية، ومن الضروري أن يتم تعيين نواب حاكم مصرف ​لبنان​ ولجنة الرقابة على ​المصارف​ و​هيئة الأسواق المالية​ ومفوض الحكومة، مشددا على أن ​القضاء​ يتحمل المسؤولية الأساس في استرداد حقوق ​الدولة​.

واضاف: "نجح لبنان حكومة وشعباً في مواجهة كورونا حيث وصل موقع لبنان في سلم الدول الى المئة من حيث تفشي الوباء، ولولا المتابعة الدؤوبة والتخطيط الجيد من الحكومة رئيساً وأعضاء وبمتابعة من وزارتي ​الصحة​ والداخلية لما تحقق النجاح الذي أشاد به ​العالم​ ولكننا نشهد في الايام الاخيرة حالة من التراخي الشعبي من بعضهم ما يمكن أن يورط البلد بأسره، يجب أن يتحمل الجميع المسؤولية فمواجهة الكورونا مسؤولية وطنية عامة".

وقال قاسم: "في موازاة هذا النجاح، نجاح آخر بإعداد الخطة الإصلاحية المالية والاقتصادية، وهي المعبر الضروري لانطلاق الخطوات العملية للإصلاح، وهي التي ترسم خارطة الطريق للاقتصاد المنتج وتحريك عجلة العمل، وفي الوقت الذي تتابع فيه الحكومة عرض الخطة مع الجهات الدولية من المهم أن تنطلق الخطوات التنفيذية التي تتطلب مبادرة داخلية سواء بقرارات تتخذها الحكومة أو بمشاريع قوانين يناقشها ​المجلس النيابي​، وخاصة ما يؤدي الى معالجات ملموسة لحاجات المواطنين، وأبرزها تفعيل متابعة ​وزارة الاقتصاد​ لفرقها في مكافحة غلاء الأسعار".

واشار الى إن مسألة ​مكافحة الفساد​ أولوية خلال مسار عمل الحكومة، يواكبها القضاء الذي يتحمل المسؤولية الأساس في استرداد حقوق الدولة ووضع اليد على ​الأموال المنهوبة​ وما خسرته ​المالية العامة​ بسبب الرشاوى والصفقات. لا عذر في التراخي أو الحسابات لأحد في عدم المساءلة والمحاسبة فالبلد كله مع استرداد حقوق الدولة.
رقم : 862025
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
روحاني: إيران ستقف إلى جانب الشعب والحکومة العراقيين
روحاني: إيران ستقف إلى جانب الشعب والحکومة العراقيين
النموذح الحضاري الغربي يتهاوى
النموذح الحضاري الغربي يتهاوى
11 أيار 2020
أجراس الحرب الباردة الجديدة تدق بين الولايات المتحدة والصين
أجراس الحرب الباردة الجديدة تدق بين الولايات المتحدة والصين
11 أيار 2020
اليونان نحو إعادة العلاقات مع دمشق؛ الأسباب والأهداف
اليونان نحو إعادة العلاقات مع دمشق؛ الأسباب والأهداف
11 أيار 2020
إيران تكسر احتكار ‘‘إسرائيل‘‘ لإطلاق صواريخ باليستية من السماء
إيران تكسر احتكار ‘‘إسرائيل‘‘ لإطلاق صواريخ باليستية من السماء
11 أيار 2020
السياسة الخارجية لحكومة مصطفى الكاظمي.. القضايا والمحاور
السياسة الخارجية لحكومة مصطفى الكاظمي.. القضايا والمحاور
11 أيار 2020
مكامن الفساد وتصويب حزب الله عليها
مكامن الفساد وتصويب حزب الله عليها
9 أيار 2020
خروج محور المقاومة من أزمة كورونا مرفوع الرأس
خروج محور المقاومة من أزمة كورونا مرفوع الرأس
9 أيار 2020
ماذا يعني أن تقلص أمريكا وجودها العسكري بالسعودية؟
ماذا يعني أن تقلص أمريكا وجودها العسكري بالسعودية؟
9 أيار 2020
دعماً للعراق شعباً وحكومة
دعماً للعراق شعباً وحكومة
9 أيار 2020
آية الله خامنئي يبارك بذكرى ولادة الإمام الحسن (ع)
آية الله خامنئي يبارك بذكرى ولادة الإمام الحسن (ع)
9 أيار 2020
روحاني يوعز بمتابعة قضية ارتفاع أسعار السيارات بسرعة
روحاني يوعز بمتابعة قضية ارتفاع أسعار السيارات بسرعة
8 أيار 2020
الجيش الايراني: يعلن استعداده التام لتقديم المساعدة جراء زلزال طهران
الجيش الايراني: يعلن استعداده التام لتقديم المساعدة جراء زلزال طهران
8 أيار 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الكاظمي: الكابينة جاهزة وسيكون لنا حوار جاد مع اميركا
زنكنة : العمل جار بمشروع تصدير النفط الخام عبر بحر عمان
قوى العدوان ترتكب 77 خرقا لاتفاق التهدئة في الحديدة
بدء انتخابات عامة في كوريا الجنوبية في ظل كورونا
النظام البحريني ينتقم من معتقلين بسبب حديثهما عن أوضاع السجن