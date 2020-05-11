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الاثنين 11 أيار 2020 ساعة 16:15

ليبيا..حكومة الوفاق تعلن مقتل 6 أشخاص بقصف لقوات حفتر

ليبيا..حكومة الوفاق تعلن مقتل 6 أشخاص بقصف لقوات حفتر
وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي للمجلس البلدي بمنطقة بوسليم التابع لحكومة الوفاق، إن قصف أطلقته قوات حفتر استهدف منطقة محلة الباب بن غشير في طرابلس.

ونشرت صفحة "عملية بركان الغضب" التابعة لحكومة الوفاق الوطنية في طرابلس، فيديو يظهر امرأة قتلت بفعل الغارات، وفقا لادعاءات مصور الفيديو.

وتسبب القصف في دمار بالممتلكات الخاصة والعامة، وتناثر الشظايا على المواطنين مما أثار حالة من الرعب، على حد وصف البيان.

وأضافت البلدية أن الأحياء السكنية آمنة في بلدية أبو سليم وطريق السور بعد تعرضهما لقصف عشوائي على يد قوات خليفة حفتر.

ولا تزال الاشتباكات قائمة في جنوب طرابلس بعد أكثر من عام على بدء هجوم حفتر للسيطرة على العاصمة الليبية، حيث أسفر هذا النزاع عن سقوط مئات القتلى ونزوح نحو 200 ألف شخص.

ولا يعترف حفتر بشرعية حكومة الوفاق التي تعترف بها الأمم المتحدة وشُكّلت بموجب اتّفاق وقّع في الصخيرات بالمغرب عام 2015
رقم : 862036
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