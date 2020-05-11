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الاثنين 11 أيار 2020 ساعة 16:17

الإتحاد الأوروبي يحذر الإحتلال من ضم أراضي جديدة

الإتحاد الأوروبي يحذر الإحتلال من ضم أراضي جديدة
وأشار بيتر ستانو، المتحدث باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد، خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين في بروكسل، إلى أن النقاش قائم بين الدول الأعضاء حول ماهية هذه الإجراءات وعمقها.

وحسب وكالة "آكي" الإيطالية، فإن ستانو بدا شديد التحفظ على الحديث عن عقوبات محددة أو مراجعة العلاقات الأوروبية – الإسرائيلية، وقال "موقفنا واضح إذا قام الإحتلال بأي تحرك لضم أراض فلسطينية، فالأمر لن يمر بدون رد فعل".

وألمح إلى أن القرار يبقى بيد الدول الأعضاء التي تجري مشاورات على مختلف المستويات، ملاحظا أن اتخاذ أي إجراء بحق أي طرف يتطلب إجماع الدول الأعضاء.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أكد أكثر من مرة أن قيام الإحتلال بضم أراض فلسطينية يزعزع أسس حل الدولتين ويعرقل أي تحرك للسلام.

وفي وقت سابق ذكر الإعلام العبري، أن الاتحاد الأوروبي بدأ محادثات داخلية حول كيفية معاقبة "إسرائيل" في حال قامت بفرض سيادتها على أجزاء من الضفة الغربية.

وأشار إلى أن الخط الأكثر تشددا تجاه "إسرائيل" يقوده وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، وفي المقابل يوجد "خط إيجابي أكثر" تجاه "إسرائيل" تقوده رئيسة الاتحاد الأوروبي اورسولا فون دير لاين، والدول الصديقة لـ "إسرائيل" مثل هنغاريا، والتشيك، ورومانيا وبلغ
رقم : 862037
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