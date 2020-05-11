روحاني يقيل وزير الصناعة والتجارة بسبب إرتفاع أسعار السيارات

وأضاف روحاني في قراره الذي نشرته الوكالة، وهو يعين المهندس "حسين مدرس خياباني"، بمنصب وزير الصناعة والتجارة خلفاً للمقال رضا رحماني.



وقال روحاني وهو يخاطب خياباني "عملا بالمادة 135 من الدستور، ومع المراعاة الواجبة لالتزامكم القيم وخلفيتكم الإدارية في مجال الصناعة والتجارة، أعيّنكم بموجبه معالي وزير الصناعة والمناجم والتجارة".



وطالب الرئيس الإيراني وزير الصناعة والتجارة الجديد بضرورة إيلاء اهتمام خاص لقفزة الإنتاج، لمواجهة العقوبات الأمريكية، مشدداً على أهمية إدارة السوق وتوريد السلع الأساسية وتنظيم أسعار السيارات وإزالة الحواجز أمام الإنتاج وتعميق الإنتاج المحلي والمساعدة على تطوير الصادرات غير النفطية وتحسين بيئة الأعمال.