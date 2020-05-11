حماس: سياسة هدم المنازل دليل عجز الاحتلال عن ردع المقاومة

وتوجهت الحركة في بيان لها اليوم الاثنين بالتحية لعائلة الأسير قسام، "فهذه العائلة تم استهدافها منذ تنفيذ العملية البطولية في عين بوبين، والتي أربكت حسابات أجهزة أمن الاحتلال، التي تظن أن شعبنا سيسلِّم بمعادلة الضم والاستيطان".



وشددت "حماس" على أن حماية الحاضنة الشعبية للمقاومة هي أولوية لأبناء شعبنا وفصائل المقاومة، وأن المساس بعائلات الأسرى والشهداء سيكون له ثمن سيدفعه الاحتلال من أمنه وأمن مستوطنيه.



وأكدت أن خيار الوحدة الوطنية على أساس المقاومة، وحماية حقوق شعبنا، سيكون كفيلا بردع الاحتلال عن مواصلة تغوله على أرضنا وحقوق أبناء شعبنا، فهذا العدو لا يفهم إلا لغة القوة.